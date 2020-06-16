經濟

內地上月經濟數據續改善 仍遜預期

【明報專訊】國家統計局公布5月份經濟數據，雖然比4月改善，但差過市場預期。1至5月固定資產投資按年跌6.3%，差過預期的跌5.9%；5月社會消費品零售總額按年跌2.8%，多於預期的跌2%；5月規模以上工業增加值按年增加4.4%，少於預期的增5%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，新冠肺炎令全球經貿嚴重萎縮，近期國內疫情形勢變化，對經濟的影響亦有不確定性，次季經濟增長能否轉正，需看6月份經濟恢復情况。

國家統計局：經濟未回歸正常水平

付凌暉表示，雖然5月主要指標繼續改善，但從不少指標低於去年同期水平，表明疫情衝擊損失尚需彌補，經濟還未回歸正常水平。不過他指出，經濟穩步復蘇，隨着復工復產，工業服務業有所增長，消費投資降幅持續收窄，另外貨幣信貸和財政政策支持力度加強，有利推動經濟持續復蘇。

京東數科研究院院長沈建光預期，中國經濟在6月可延續復蘇趨勢，有望在次季擺脫負增長。5月社會零售按年降幅比4月減少4.7個百分點，主要是得益於疫情防控措施大幅放鬆，居民再次外出購物就餐，另外受惠國企和重點項目基建投資，令首5個月固定資產投資降幅比首四個月收窄4個百分點。不過他提醒，局部疫情二次反彈風險仍在，居民消費心理或隨時再受打擊。

英大證券宏觀研究員胡研宏指出，當前中國經濟問題是復產速度快，但消費提升速度慢。他預期6月經濟數據會繼續上升，但第三季後的上升空間較小，屆時壓力將逐漸顯現。

分析：復產快消費提速慢成問題

未來中國經濟復蘇，將面臨因為房貸負擔和收入低增長，令國內消費難以重啟，同時國際貿易短期難以恢復過去水平，導致出口永久下滑的風險。

上 / 下一篇新聞

大家樂少賺87% 首不派末期息 政府資助佔去年盈利七成 申保就業每月最多獲8000萬
大家樂少賺87% 首不派末期息 政府資助佔去年盈利七成 申保就業每月最多獲8000萬
店舖減租幅度僅10%
店舖減租幅度僅10%
大摩料本港經濟第2季見底
大摩料本港經濟第2季見底
太古盈警 地產純利大減
太古盈警 地產純利大減
預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色
預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色
第二波疫情震散亞太市 恒指跌524點 分析：或填回月初22900點上升裂口
第二波疫情震散亞太市 恒指跌524點 分析：或填回月初22900點上升裂口
高盛：中概股逃亡潮撐起港匯
高盛：中概股逃亡潮撐起港匯
馬化騰連日減持騰訊套現逾42億
馬化騰連日減持騰訊套現逾42億
劉強東退任旗下5公司高層職務
劉強東退任旗下5公司高層職務
比亞迪半導體引入30投資者
比亞迪半導體引入30投資者
周大福珠寶股權重組 鄭裕彤弟獲派34億元股份
周大福珠寶股權重組 鄭裕彤弟獲派34億元股份
第二波疫情憂慮困擾市場 道指開市跌逾600點後回穩
第二波疫情憂慮困擾市場 道指開市跌逾600點後回穩
華為4月手機銷量 首超三星登全球第一
華為4月手機銷量 首超三星登全球第一
字節跳動擬申星虛銀牌照
字節跳動擬申星虛銀牌照
張兆聰：股市區間波動 小注中海油博反彈
張兆聰：股市區間波動 小注中海油博反彈
鮑海潔：香港資本市場尋找增長新動能
鮑海潔：香港資本市場尋找增長新動能
李浩德：順豐快遞質素如護城河 自營模式滾雪球稱霸
李浩德：順豐快遞質素如護城河 自營模式滾雪球稱霸
金曹：道指急跌後操盤策略
金曹：道指急跌後操盤策略
薛偉傑：華為手機銷售爆冷 只是迴光返照？
薛偉傑：華為手機銷售爆冷 只是迴光返照？
技術取勝：康師傅升破13元才向好
技術取勝：康師傅升破13元才向好
時薪1000蚊嘅神秘顧客
時薪1000蚊嘅神秘顧客
劉思明：熱門股遇冷 遊戲SaaS概念逆市強勢
劉思明：熱門股遇冷 遊戲SaaS概念逆市強勢
周顯：歐達禮再做3年 梁鳳儀續任機會低
周顯：歐達禮再做3年 梁鳳儀續任機會低
湯文亮：劈價新聞給誰看？
湯文亮：劈價新聞給誰看？
帝峯‧皇殿一房3744萬九龍同類新高 807呎單位連天台特色戶 實呎逾4.6萬
帝峯‧皇殿一房3744萬九龍同類新高 807呎單位連天台特色戶 實呎逾4.6萬
霍英東兒子 3380萬購赤柱海灣閣
霍英東兒子 3380萬購赤柱海灣閣
港島半山上月123宗買賣登記 一年新高
港島半山上月123宗買賣登記 一年新高
第一城3房低層向馬路663萬沽
第一城3房低層向馬路663萬沽
夫婦預付一年租金15.6萬 租瓏門1房
夫婦預付一年租金15.6萬 租瓏門1房
柏傲灣車位不足一月炒貴四成
柏傲灣車位不足一月炒貴四成