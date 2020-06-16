內地上月經濟數據續改善 仍遜預期

【明報專訊】國家統計局公布5月份經濟數據，雖然比4月改善，但差過市場預期。1至5月固定資產投資按年跌6.3%，差過預期的跌5.9%；5月社會消費品零售總額按年跌2.8%，多於預期的跌2%；5月規模以上工業增加值按年增加4.4%，少於預期的增5%。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，新冠肺炎令全球經貿嚴重萎縮，近期國內疫情形勢變化，對經濟的影響亦有不確定性，次季經濟增長能否轉正，需看6月份經濟恢復情况。
國家統計局：經濟未回歸正常水平
付凌暉表示，雖然5月主要指標繼續改善，但從不少指標低於去年同期水平，表明疫情衝擊損失尚需彌補，經濟還未回歸正常水平。不過他指出，經濟穩步復蘇，隨着復工復產，工業服務業有所增長，消費投資降幅持續收窄，另外貨幣信貸和財政政策支持力度加強，有利推動經濟持續復蘇。
京東數科研究院院長沈建光預期，中國經濟在6月可延續復蘇趨勢，有望在次季擺脫負增長。5月社會零售按年降幅比4月減少4.7個百分點，主要是得益於疫情防控措施大幅放鬆，居民再次外出購物就餐，另外受惠國企和重點項目基建投資，令首5個月固定資產投資降幅比首四個月收窄4個百分點。不過他提醒，局部疫情二次反彈風險仍在，居民消費心理或隨時再受打擊。
英大證券宏觀研究員胡研宏指出，當前中國經濟問題是復產速度快，但消費提升速度慢。他預期6月經濟數據會繼續上升，但第三季後的上升空間較小，屆時壓力將逐漸顯現。
分析：復產快消費提速慢成問題
未來中國經濟復蘇，將面臨因為房貸負擔和收入低增長，令國內消費難以重啟，同時國際貿易短期難以恢復過去水平，導致出口永久下滑的風險。