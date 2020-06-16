內地上月經濟數據續改善 仍遜預期

國家統計局：經濟未回歸正常水平

付凌暉表示，雖然5月主要指標繼續改善，但從不少指標低於去年同期水平，表明疫情衝擊損失尚需彌補，經濟還未回歸正常水平。不過他指出，經濟穩步復蘇，隨着復工復產，工業服務業有所增長，消費投資降幅持續收窄，另外貨幣信貸和財政政策支持力度加強，有利推動經濟持續復蘇。

京東數科研究院院長沈建光預期，中國經濟在6月可延續復蘇趨勢，有望在次季擺脫負增長。5月社會零售按年降幅比4月減少4.7個百分點，主要是得益於疫情防控措施大幅放鬆，居民再次外出購物就餐，另外受惠國企和重點項目基建投資，令首5個月固定資產投資降幅比首四個月收窄4個百分點。不過他提醒，局部疫情二次反彈風險仍在，居民消費心理或隨時再受打擊。

英大證券宏觀研究員胡研宏指出，當前中國經濟問題是復產速度快，但消費提升速度慢。他預期6月經濟數據會繼續上升，但第三季後的上升空間較小，屆時壓力將逐漸顯現。

分析：復產快消費提速慢成問題

未來中國經濟復蘇，將面臨因為房貸負擔和收入低增長，令國內消費難以重啟，同時國際貿易短期難以恢復過去水平，導致出口永久下滑的風險。