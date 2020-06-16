經濟

高盛：中概股逃亡潮撐起港匯

【明報專訊】高盛發表報告指出，儘管在內地醞釀推出港區國安法之後，美國措辭強硬，總統特朗普更明言會啟動撤銷給予香港特殊地位的程序，但影響香港本地生產總值（GDP）有限，反而更多中概股回流香港上市，有利港匯保持在7.75強方保證水平。富瑞更發表報告預期，因為中概股回流香港上市，會吸引逾5570億美元資金流入。

高盛稱，美國擬撤銷香港的特殊地位，最終措施包括可能對香港本地出口美國貨品實施高關稅，甚至收緊美國出口香港管制，但該行認為，香港受美國可能實施高關稅的影響有限，原因是大部分香港出口至美國的貨運以轉運為主。

港受美或實施高關稅影響微

該行估計，一旦美國對香港出口至美國貨品實現高關稅，對香港本地生產總值影響少於1%。反而在直接投資的政策轉變，則面對較大政策影響。回顧歷史上多次不明朗事故，高盛發現，真正對資金流及港元構成重大影響，均與大型環球事件如國際金融危機有關，而非2003年SARS疫情及2019年下半年社會運動事件等本地事件。最近在美國上市的中資股預託證券或除牌，意味更多該等股份回流至香港股票市場，隨着資金流入香港，加上港元同業拆息比倫敦銀行同業拆息位高，將令港匯在未來3個月、半年以至未來一年，保持在強方保證7.75水平。

富瑞：有5570億美元資金流入

富瑞的報告更指出，更多中概股登陸港股，在最佳的情境下，會有5570億美元的資金流入。按中概股來港上市的比重約為現有在美國上市的15%規模去計算，將令恒生指數的權重增加約9.7%。

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