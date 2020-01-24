第二波疫情震散亞太市 恒指跌524點 分析：或填回月初22900點上升裂口

明報記者 歐陽偉昉

道指期貨在美股開市前收窄跌幅，恒指夜期由跌轉升，截至晚上11時45分報23,847點，高水145點。國指收報9655點，下跌1.8%，主板成交1280億元，北水經港股通淨流入22.47億元。昨日亞太區內指數普遍下跌，韓國綜指跌4.76%，日經平均指數跌3.47%，滬深300指數亦跌1.2%。

恒指夜期做好 高水145點

美國或出現第二波疫情，出口股首當其衝，創科實業（0669）跌4.87%，為跌幅最大藍籌，申洲國際（2313）跌4.19%。北京出現新一輪本土確診個案，市場擔心內地疫情復發，博彩股一同下挫，銀河娛樂（0027）跌4.78%，金沙中國（1928）跌4.3%。科技網未能倖免，阿里巴巴（9988）跌2.45%，騰訊（0700）跌1.68%。

此外，上周在南方航空（1055）由孟加拉達卡飛返廣州航班的旅客驗出新冠肺炎病毒，中國民航局指示暫停航線4周，南航跌4.84%，國航（0753）跌3.91%，東航（0670）跌3.06%。疫情刺激醫療股向好，沛嘉醫療（9996） 升6.8%，但上周五已偷步炒上的平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）均回吐約3.4%。

創科實業挫4.9％ 成最差藍籌

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股急跌主要因為市場擔心美國新一輪疫情導致經濟再次停擺，再次收緊封城措施後，要再重啟經濟不容易，加上美股上周急速回吐，有資金轉入日圓，反映避險情緒升溫，而且中國昨日經濟數據未如預期，北京亦有新一輪疫情，影響市場氣氛。他認為恒指下一步看23,500點，目前有較多不明朗因素，除了疫情變化，還要視乎政府的防疫措施會對經濟造成多大的影響。

利達：可趁跌吸新經濟股

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，昨日港股調整與第二波疫情有關，暫不建議現時撈底，或會回調至月初的上升裂口22,900點，不過與中國和歐美在1月和3月初爆發疫情時的跌幅相比，因為已有處理經驗，相信今次跌幅會較上兩次輕微。他認為經濟周期相關的行業表現會繼續偏弱，可以趁下跌吸納新經濟股。