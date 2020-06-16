經濟

預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色

【明報專訊】港交所（0388）下周迎來上市20周年，當日以每股3.88元作介紹上市，大行唱「目標上望10元」；到昨日收報287.4元，股價累升73倍，不少分析已稱「目標上望300元」。港交所行政總裁李小加昨日於網誌撰文「預祝」港交所生日，表示集團已做好準備面對「逆全球化」挑戰。他形容未來世界的金融體系將是「中美競爭的二元化時代」，而港交所目標則是將香港打造成新體系中最重要的樞紐之一。

「世界離不開中國」

李小加表示，中美競爭雖然似乎不可逆轉，但無論兩國間的爭執如何發展，中國資本市場對外開放的方向不會改變，而人民幣自由兌換、國際化的進程也不會停頓或逆轉。他認為，「世界離不開中國，中國也離不開世界」，而未來港交所的定位便是要令世界與中國「在這裏擁抱彼此」。

李小加於網誌中，回顧港交所過去20年的制度變遷，其中不少改革是由他全力推動。他形容當年H股推出是港交所的「第一次跳躍」；而收購倫敦金屬交易所（LME）、開通互聯互通及推進允許同股不同權的上市改革，三件大事，則被形容成「第二次跳躍」，全部是在他任內完成。雖然他隻字未提具體計劃，但指該所已經準備好作出「第三次跳躍」。

準備好作「第三次跳躍」

對比今日及往昔成績，根據港交所截至5月底統計，該所上市公司數目較20年前上升逾2倍，由790家增加至2482家。現貨市場日成交則由20年前的127億元，增加至1159億元。衍生產品市場日成交，由20年前的約3.75萬張合約，上升至現時的約118萬張合約。從收入來源分佈看，港交所剛上市時現貨市場佔收入五成，至今年首季則降低至約26%，而衍生產品、商品分部貢獻收入均大大增加。

相關字詞﹕倫敦金屬交易所 國際金融中心 中美貿易 李小加 港交所

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