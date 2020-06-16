預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色

「世界離不開中國」

李小加表示，中美競爭雖然似乎不可逆轉，但無論兩國間的爭執如何發展，中國資本市場對外開放的方向不會改變，而人民幣自由兌換、國際化的進程也不會停頓或逆轉。他認為，「世界離不開中國，中國也離不開世界」，而未來港交所的定位便是要令世界與中國「在這裏擁抱彼此」。

李小加於網誌中，回顧港交所過去20年的制度變遷，其中不少改革是由他全力推動。他形容當年H股推出是港交所的「第一次跳躍」；而收購倫敦金屬交易所（LME）、開通互聯互通及推進允許同股不同權的上市改革，三件大事，則被形容成「第二次跳躍」，全部是在他任內完成。雖然他隻字未提具體計劃，但指該所已經準備好作出「第三次跳躍」。

準備好作「第三次跳躍」

對比今日及往昔成績，根據港交所截至5月底統計，該所上市公司數目較20年前上升逾2倍，由790家增加至2482家。現貨市場日成交則由20年前的127億元，增加至1159億元。衍生產品市場日成交，由20年前的約3.75萬張合約，上升至現時的約118萬張合約。從收入來源分佈看，港交所剛上市時現貨市場佔收入五成，至今年首季則降低至約26%，而衍生產品、商品分部貢獻收入均大大增加。