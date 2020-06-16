大摩料本港經濟第2季見底

「最熊」情况下全年經濟收縮9.5%

大摩表示，雖然疫情放緩及全球經濟有望復蘇，但由於地緣政治局勢升溫，加上旅遊限制禁令將延長，經濟下行風險持續，預計香港本地生產總值（GDP）在次季將按年收縮9.4%，下半年或受惠於消費需求及經濟逐步復蘇，本港GDP整體或將收縮5%，全年則收縮7%。據政府早前公布數據，香港今年首季GDP按年實質收縮8.9%，是有紀錄以來的最大跌幅。

不過，疫情最近有重燃迹象。大摩指出，假設在「最熊」的情况下，今年全年本港經濟或將收縮9.5%。該行解釋，倘疫情出現第二波爆發、中美貿易關係持續緊張、本地社會運動升溫等因素再現，將促使香港進入更深層次衰退，預計香港經濟或需要逾兩年時間才能回復至疫情前的水平。同時，該行亦假設在「最牛」的情况下，預計本港全年GDP亦要收縮5.5%。

統計處：首季居民總收入跌7.1%

政府統計處昨公布，今年首季以當時市價計算的香港本地居民總收入為6790億元，按年跌7.1%，同季以當時市價計算的本港GDP估計為6629億元，按年跌6.3%，前者較後者多出160億元，主要是由於投資收益淨流入。

統計顯示今年首季的香港初次收入總流入為3461億元，按年跌6.3%，相當於該季本港GDP的52.2%，當中直接投資收益按年跌3.3%，證券投資收益亦按年顯著跌11.8%。另初次收入總流出為3300億元，按年跌4.7%，相當於該季GDP的49.8%。