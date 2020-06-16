經濟

店舖減租幅度僅10%

【明報專訊】截至3月底止，大家樂（0341）全年租金成本按年下跌0.4%至10.45億元，佔收入比例13.1%。集團首席執行官羅德承表示，香港只有四成租約獲業主租金補助，減幅僅為低雙位數約10%，現時整體營商環境及顧客消費習慣已經改變，未來會按照業務需要，積極重組銷售網絡，預告過程中「有開有閂」，相信重新簽訂的租約在年期及優惠會有較高彈性。

大家樂快餐在港共有162間分店，按年不變，旗下其他品牌一粥麵、上海姥姥、米線陣、意粉屋及利華超級三文治就分別有45、13、20、8及16間分店，當中一粥麵按年減少4間分店；上海姥姥減少1間；米線陣增加3間；意粉屋及利華超級三文治分別新增1間及3間分店。

冀改以營業額分成作租金標準

羅德承表示，4至5月生意未見改善，由於社交距離限制影響，每方呎生意跌幅達雙位數，坦言難以負擔過去的租金，但不同業主有不同考量，只能通過協商溝通，冀業主可共渡時艱，改以營業額分成作標準。他又指出，留意到香港零售市場大為改變，旺區已見到不少空舖，現時重簽租約時，會優先爭取租金優惠及年期長度彈性，多於業主提供的短期紓困措施。

他續指，集團重組銷售網絡時亦要考慮大環境，有時會較為困難，但有合理情况就會調整舖位，有些店舖市場已經改變，令利潤較低，「地運改變咗，我哋都唔怕關店」。

相關字詞﹕減租 米線陣 上海姥姥 一粥麵 羅德承 大家樂

上 / 下一篇新聞

大家樂少賺87% 首不派末期息 政府資助佔去年盈利七成 申保就業每月最多獲8000萬
大家樂少賺87% 首不派末期息 政府資助佔去年盈利七成 申保就業每月最多獲8000萬
大摩料本港經濟第2季見底
大摩料本港經濟第2季見底
太古盈警 地產純利大減
太古盈警 地產純利大減
預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色
預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色
第二波疫情震散亞太市 恒指跌524點 分析：或填回月初22900點上升裂口
第二波疫情震散亞太市 恒指跌524點 分析：或填回月初22900點上升裂口
高盛：中概股逃亡潮撐起港匯
高盛：中概股逃亡潮撐起港匯
馬化騰連日減持騰訊套現逾42億
馬化騰連日減持騰訊套現逾42億
內地上月經濟數據續改善 仍遜預期
內地上月經濟數據續改善 仍遜預期
劉強東退任旗下5公司高層職務
劉強東退任旗下5公司高層職務
比亞迪半導體引入30投資者
比亞迪半導體引入30投資者
周大福珠寶股權重組 鄭裕彤弟獲派34億元股份
周大福珠寶股權重組 鄭裕彤弟獲派34億元股份
第二波疫情憂慮困擾市場 道指開市跌逾600點後回穩
第二波疫情憂慮困擾市場 道指開市跌逾600點後回穩
華為4月手機銷量 首超三星登全球第一
華為4月手機銷量 首超三星登全球第一
字節跳動擬申星虛銀牌照
字節跳動擬申星虛銀牌照
張兆聰：股市區間波動 小注中海油博反彈
張兆聰：股市區間波動 小注中海油博反彈
鮑海潔：香港資本市場尋找增長新動能
鮑海潔：香港資本市場尋找增長新動能
李浩德：順豐快遞質素如護城河 自營模式滾雪球稱霸
李浩德：順豐快遞質素如護城河 自營模式滾雪球稱霸
金曹：道指急跌後操盤策略
金曹：道指急跌後操盤策略
薛偉傑：華為手機銷售爆冷 只是迴光返照？
薛偉傑：華為手機銷售爆冷 只是迴光返照？
技術取勝：康師傅升破13元才向好
技術取勝：康師傅升破13元才向好
時薪1000蚊嘅神秘顧客
時薪1000蚊嘅神秘顧客
劉思明：熱門股遇冷 遊戲SaaS概念逆市強勢
劉思明：熱門股遇冷 遊戲SaaS概念逆市強勢
周顯：歐達禮再做3年 梁鳳儀續任機會低
周顯：歐達禮再做3年 梁鳳儀續任機會低
湯文亮：劈價新聞給誰看？
湯文亮：劈價新聞給誰看？
帝峯‧皇殿一房3744萬九龍同類新高 807呎單位連天台特色戶 實呎逾4.6萬
帝峯‧皇殿一房3744萬九龍同類新高 807呎單位連天台特色戶 實呎逾4.6萬
霍英東兒子 3380萬購赤柱海灣閣
霍英東兒子 3380萬購赤柱海灣閣
港島半山上月123宗買賣登記 一年新高
港島半山上月123宗買賣登記 一年新高
第一城3房低層向馬路663萬沽
第一城3房低層向馬路663萬沽
夫婦預付一年租金15.6萬 租瓏門1房
夫婦預付一年租金15.6萬 租瓏門1房
柏傲灣車位不足一月炒貴四成
柏傲灣車位不足一月炒貴四成