店舖減租幅度僅10%

大家樂快餐在港共有162間分店，按年不變，旗下其他品牌一粥麵、上海姥姥、米線陣、意粉屋及利華超級三文治就分別有45、13、20、8及16間分店，當中一粥麵按年減少4間分店；上海姥姥減少1間；米線陣增加3間；意粉屋及利華超級三文治分別新增1間及3間分店。

冀改以營業額分成作租金標準

羅德承表示，4至5月生意未見改善，由於社交距離限制影響，每方呎生意跌幅達雙位數，坦言難以負擔過去的租金，但不同業主有不同考量，只能通過協商溝通，冀業主可共渡時艱，改以營業額分成作標準。他又指出，留意到香港零售市場大為改變，旺區已見到不少空舖，現時重簽租約時，會優先爭取租金優惠及年期長度彈性，多於業主提供的短期紓困措施。

他續指，集團重組銷售網絡時亦要考慮大環境，有時會較為困難，但有合理情况就會調整舖位，有些店舖市場已經改變，令利潤較低，「地運改變咗，我哋都唔怕關店」。