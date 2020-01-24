大家樂少賺87% 首不派末期息 政府資助佔去年盈利七成 申保就業每月最多獲8000萬

經營情况「上市以來最嚴峻」

大家樂集團表示，為確保現金流穩健，應付未來店舖整合等資本投資，已同時向業務銀行申請11.8億元中長期貸款。羅德承表示，已因應業務情况作人手調動，例如部分全職員工的超時工作時數會減少，兼職工作日數減少，而分店及公司管理層薪酬一部分與業務掛鈎，約8%至50%不等，亦因生意下跌影響收入，以他為例已減36%薪金，笑言是「多勞多得」。

他又稱，去年經營環境充滿挑戰，5月底開始香港消費意欲低迷，晚市及周末生意均受影響，已在不同時段推出優惠，但新冠肺炎令情况急轉直下，2至3月生意更錄得嚴重虧損，形容是「上市以來最嚴峻的情况」，香港快餐、休閒餐飲及內地業務無一倖免，直言即使是2003年SARS亦未如今次惡劣。

截至今年3月底，大家樂人均單價為37.9元，較去年38.4元減少0.5元。羅德承指出，留意到顧客消費模式轉變，包括減少外出用膳或改叫外賣，他稱難以估計顧客消費模式會否持續， 但集團已作彈性應對，包括推出優惠如「力撐價」等，亦加大發展外賣自取及與第三方外賣平台合作，並針對外賣需要改變餐單組合。至於會否加價，羅德承指現時各間餐廳均推出不同優惠，笑言「想加你1毫子，你都唔會畀我啦」。

年派息率仍達151.1%

至於大家樂首次不派末期息（見圖），集團首席財務官林洪進解釋，集團希望保留現金應付不明朗情况，並指計及中期息每股0.19元，全年派息率仍達到151.1%。羅德承坦言，始終危機未解除，考慮到4至5月銷售未有大改善，因此較為保守，不派發末期息是艱難的決定，未來將以派發利潤六至七成作參考，今年上半年會否派息將視乎集團利潤水平再作決定。

集團全年收入跌6.2%至79.63億元，香港收入下跌6.4%至68.73億元，內地業務收入亦按年跌5.4%至10.9億元，香港大家樂及一粥麵同店銷售分別下跌6%及7%。羅德承表示，內地4至5月銷售表現不錯，但對比去年仍錄得跌幅，預料未來會選擇性開設新店。

明報記者 蕭嘉聰