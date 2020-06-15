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提早退休 善用強積金增值資產

【明報專訊】在香港，法定退休年齡為65歲，不過隨着工資上升，不少人已可提早退休。本港強積金計劃推出至今已經20年，此時如成員考慮提早退休，一筆過提取強積金有可能會過度揮霍，並失去強積金作為退休保障的意義。投資者不妨考慮以下處理方案，以便提高強積金效益。

明報記者 黃清瑤

1.投資年金自製長糧

香港早前推出了兩款年金計劃，分別為即期年金及延期年金計劃，前者較適合退休人士，後者則較適合仍在職場上工作的年輕人。即期年金需要投保人一筆過繳付保費，再由年金公司每月每月發放年金。

以香港政府的「香港年金計劃」為例，投保年齡為60歲以上，回報率為整付金額的105%，保障年期為終身，即表示投保人壽命愈長，回報率愈高。假設投保人整付保費為100萬元，每月收取年金5800元，14.5年已可回本。假如投保人於保證期內身故，他的指定受益人亦可以獲得餘下部分的賠償。

愈長壽回報率愈高

受益人可以選擇每月身故賠償或一筆過身故賠償，前者由受益人繼續收取年金，回報不變。

至於後者則只可索取已繳保費的100%，如投保人領取12期後身亡，根據上述的例子，即共已領取6.96萬元，受益人如一筆過提取即僅可獲93.04萬元。

除了公營機構的即期年金計劃，私營機構的計劃有優劣，以美國萬通「萬通即享年金計劃」為例，投保年齡為55歲至75歲，回報率為整付金額的125%，保障年期同為終身，最低投資額為6.5萬美元（約50.7萬港元）。不同年金公司的條件有所不同，投保前宜貨比三家。

2.繼續放在戶口滾存

事實上，強積金經已是一項投資，成員如有能力提早退休，反映沒有急切金錢需要。因此，不妨考慮將資金投放在戶口內滾存，如有需要亦可考慮提取部分金額，並將餘下部分繼續投資。如果是已退休人士，投資取向宜轉為較低風險或保守的投資項目；投資目標應轉為跑贏通脹。

而投資類型方面，就以貨幣市場基金、保證基金的風險較低，債券基金的風險水平為中至高。預設投資策略（DIS）就是符合退休投資原則的強積金投資方案，當成員步入64歲，就會將資產比例的八成投資於低風險類別如環球債券，其餘兩成則投放於高風險類別如環球股票。

可轉較低風險投資 如DIS

另外其好處是收費廉宜，管理費為不可高於基金每年淨資產的0.75%，經常性實付開支亦不可高於基金每年淨資產的0.2%，有關當局表示正檢討下調收費的可很性。

3. 每月收息債

除了股票外，退休人士不妨考慮可每月或每季派息的債劵基金，可選擇息率較低的貨幣債券基金，如中國平安精選人民幣債券基金（人民幣），該基金每半年派息，年度化股息率為3.76%，過去5年基金表現累升11.43%，最低首次投資額為1.1萬元。

留意部分債劵基金風險或較高

市場上有些債劵基金息率較高，如年度化股息率高達10.7%的鄧普頓新興市場債券基金（美元）A，其最低首次投資額及最低持有額為8000元，年度管理費為1%。該基金截至上周四止的10年回報率為17.93%。不過該基金主要投資於新興市場，風險相對較高，如過去3年就錄得負回報。因此投資者在選擇派息基金時要多留意。

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