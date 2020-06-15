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觀望新盤價 蔚藍交投急降溫

【明報專訊】市場矚目的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY推盤如箭在弦，令將軍澳二手市場觀望氣氛濃厚，其中上月錄17宗成交的蔚藍灣畔，平均實呎17811元，無論按月成交量及平均實呎均創近兩年新高，但踏入6月，首10日僅錄得1宗成交個案，代理料區內新盤發售後，屋苑交投才會重新活躍。

明報記者 歐陽慧恩

中原高級分區營業董事柯勇指，蔚藍灣畔本月首10日唯一成交為1座低層A室，實用488方呎，2房間隔，新近以808萬元成交，實呎16557元，較市價低約3%。據了解，原業主2009年以313萬元購入上址，帳面獲利約495萬元或1.6倍。柯氏表示，由於日出康城新盤SEA TO SKY近日成為市場焦點，該項目涉及1422伙，令不少準買家觀望該盤開價，區內二手成交量亦大跌，料該盤銷售進程至中後階段，區內二手市場才會重拾正軌。

莫華倫家族883萬再沽加多近山

此外，市場再錄名人沽貨個案，著名男高音歌唱家莫華倫的家族成員，於上月公布國安法前，以883萬元售出堅尼地城加多近山一個實用348方呎中層B室1房戶，實呎25373元。

物業由萬億置業有限公司於2012年以約770萬元購入，公司董事為莫華倫家族成員莫綺文，帳面獲利113萬元或近15%，據了解，同由莫綺文任董事的德聯置業有限公司，今年4月亦以868萬元售出加多近山另一面積相同的B室單位，實呎24943元，合共套現1751萬元。

瑆華1房985萬沽 9年蝕三成

大坑瑆華則再錄蝕讓個案，市場消息指，項目高層B室，實用383方呎、1房間隔，以985萬元成交，實呎25718元。原業主料為具內地背景的投資者，於2011年以1390.1萬元買入，現轉手帳面蝕405.1萬元或30%，而連同入市稅項約52萬元及其他雜費計，料實際損手約467萬元或34%。

博康邨未補價實呎8399元破頂

公營資助房屋造價較低，市場剛性需求仍大， 萬方地產高級客戶經理葉搏麟指，沙田博康邨8座（博智樓）高層9室，實用381方呎，2房間隔，本月初起於公屋第二市場以320萬元放售，並在「零議價」下成交，實呎8399元，為屋邨未補地價單位呎價新高。原業主2002年16萬元未補地價入市，帳面獲利約304萬元或約19倍。

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