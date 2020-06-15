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葵芳匯主打中小戶 運動場景開揚

【明報專訊】港鐵沿線項目一向有捧場客，作為傳統舊區的葵涌，新盤供應甚罕有。近期由投資者羅守輝旗下公司推出的葵芳匯，樓齡已屆46年，賣方把物業翻新後拆售，吸引區內小家庭入市。項目部分單位坐擁開揚運動場景觀，鄰近大型商場、地標寫字樓及港鐵站，生活所需一應俱全。

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

葵芳匯樓高18層，提供89個單位，現正翻新，預計今年底竣工可交樓，翻新後項目全數單位均採落地玻璃窗設計，令室內更光猛之餘，亦可享開揚景觀。大廈外形與全新盤相若，惟所有單位均設傳統梗牆間隔廚房，浴室亦全部設有通風窗，有別於近年市場上大部分中小型單位都採用開放式廚房，而且浴室沒有窗戶。項目早前推出以來，累積售出超過40個單位。

所有單位均設傳統梗廚

葵芳匯以中小型單位為主，標準戶有開放式、1房及2房，不設較大型的3房單位。標準戶共80伙，實用面積301方呎起，最大為415方呎；標準樓層一梯5伙，E室為開放式單位，實用面積301方呎，共16伙，佔單位總數約18%，C、D室屬兩房戶，實用面積分別415方呎及404方呎，A、B室屬1房單位，實用面積301方呎。1房及2房標準戶各設32伙，各佔總數約36%。

賣方早前開放11樓兩個交樓標準單位予買家參觀，其中11樓D室，實用面積404方呎，採2房間隔，並設有儲物室。單位大門口設玄關位，客飯廳間隔方正實用，最大賣點是單位可透過落地玻璃窗外望葵涌運動場，景觀開揚，下午更有陽光直照入屋。

料年底前完成翻新可入伙

單位兩個睡房面積相若，有足夠空間擺放雙人牀，其中一個房設有兩邊窗，除可望到運動場景觀，更可望鄰近屋苑的泳池景，甚至遠眺華景山莊一帶山景；另一房間則主要望鄰近樓景。

項目所有單位設梗廚，大業主為買家提供一系列西門子家電，包括雪櫃、洗衣乾衣機、煤氣煮食爐、抽油煙機、微波爐等，單位亦設大金分體式空調，配套媲美全新樓盤。另單位在廚房內亦設有儲物室，雖然在面積上不能用作工人房，但仍可儲存不少雜物。大業主另開放了一個實用301方呎的11樓B室，屬1房間隔，單位玄關位較大，而客廳則主要望鄰近屋苑，睡房則望向毗鄰的舊樓，景觀略遜於上述D室兩房戶。

除標準單位外，項目亦設9伙特色戶，包括4個連平台單位，實用面積323至545方呎，平台面積410至718方呎不等，另5個連天台單位，實用面積301至415方呎，天台面積128至278方呎不等。

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