李志成：零息時代延續 利好樓市

隨着本港疫情趨向穩定，樓市交投是應聲反彈，樓價亦平穩發展，短期內多個新盤推出應市，預期一手交投持續向好。

美國零息時代有望持續至2022年，資金湧港，上周五（12日）與樓按相關的1個月港元拆息連跌11日，報0.55厘，為2017年10月以來低位，若以市場新做H按息率普遍H加1.4厘計算，實際息率約1.95厘，低於2厘水平。若以500萬元貸款額，年期25年，業主最新每月供款約21,786元，對比年初按息2.5厘每月供款約23,192元，可享慳息約1406元或約6%。資金水浸之下，預期拆息有機會進一步回落，有助H按業主輕微減低供樓開支，利好樓市發展。

近日本港疫情漸漸緩和，累積購買力爆發，準買家入市意欲高漲，新盤貨尾不乏大額成交，部分更創今年新高呎價紀錄，發展商趁勢加快推售新盤步伐，近日市場焦點落在將軍澳新盤，涉及1422伙，為逾1年半以來最大型樓花新盤。

新盤市場百花齊放，預期6月份市場將繼續由一手主導，在置業需求熱切下，相信不少未能購得心儀新盤的向隅客將回流二手市場尋寶，或有助帶動二手氣氛回暖。

香港置業行政總裁

[李志成]