布少明：走資移民潮「無迹可尋」

雖然本港經歷社會運動未止、新冠肺炎疫情及政經動盪「三連擊」，但樓市似乎只起點點「漣漪」，樓價開始逐步靠穩，部分買家期望的大跌亦只聞樓梯響。有消息指市場或會出現走資移民潮，但最近港匯頻頻觸及強方兌換保證，反映港匯呈強，資金非但沒有流走，反而密密流入。不能否認的是，市場有賣家有意移民而急急平售單位，但僅屬零星個案，規模不足以影響樓市表現。

零星個案 規模不足影響樓市

况且，政經動盪對港人帶來心理影響居多，尤其經歷過九七移民潮後，知道賣出自住樓後可能「買唔返」，所以即使真的有意移居海外，亦會傾向將單位租出幫補生活費，又或者留下物業隨時回流，所以未必會湧現拋售潮，更遑論對樓市產生巨大影響。

至於所謂的二手掟貨潮，即業主肯大減價放盤，往往在短時間內被買家爭相吸納，現時有部分地區屋苑樓價，已由早前低位反彈5%以上。

目前本港住宅樓市利好因素未改，剛需強、息口低、資金充裕及供應少等條件猶在，只要全球及本港疫情受到控制，政治氣氛改善，相信樓市需求仍見殷切，本人維持今年樓價5%升幅的預測。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]