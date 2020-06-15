廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者

今年初社會運動影響漸趨減退，樓市開始回暖，樓價及成交量也穩步上升，但突如其來的疫情使到本港及各國為了減低疫情擴散而實施史無前例的封關行動，令所有商業及社交活動近乎停頓，經濟大受打擊。但經過多月抗疫工作後，本地疫情喘定，筆者集團每個星期公布反映樓價升跌情况的指數亦從低位反彈，並超越年初水平，顯示樓價重拾升軌。由於指數所反映的市况略滯後約3個星期，預計未來公布的指數仍會持續向上。

最近筆者在一些飯局與客人交談時，他們都問及目前樓市情况及未來走勢，筆者綜合市場實况及前線所得數據，再加上一些主觀性分析，道出樓價正上升，成交量也有急劇增加現象。當筆者說出這個實况後，大部份客人都感到疑惑，因為全球疫情未見樂觀，香港經濟狀况也低迷，樓價及成交量為何仍會上升？

原因是香港土地供應長期不足，難以滿足港人需求，在2019年一手及二手物業成交量總和約6萬宗，試想像只要1%有能力港人願意入市，就能消化全年成交量。香港樓市是「小眾參與者、大眾旁觀者」情况，大部分香港人都是旁觀者，沒有親身參與樓宇買賣，獲得的樓市消息也只是從媒體報道得來，所以難以真實體會到樓價正在回升現象。不過，筆者相信只要香港人肯努力，總有機會由大眾旁觀者變成小眾參與者。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]