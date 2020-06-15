陳永傑：銀行重視物業資產

倘沒樓宇抵押 銀行放貸更小心

勞工及福利局長羅致光評論最新失業數字時表示：「由於疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化。經季節性調整的失業率在今年2至4月急升至5.2%，為超過10年來的高位。」

香港經濟惡化將會導致更多人失去工作，銀行貸款業務將面對更多困難。銀行在審批貸款時，對無抵押方面將會更審慎，因為擔心借款人的還款能力。

近幾年本港經濟受到中國與美國貿易戰、社會運動以及疫情影響，銀行貸款業務表現平平。銀行貸款也要關注資產質素，比較傾向有抵押貸款生意，擁有物業作抵押的貸款，銀行會比較注重，因為風險比較小。

雖然以物業作為保障的有抵押貸款也會受到經濟所影響，但能夠做業主的財政實力會比無抵押貸款人士普遍較佳，銀行最低限度也有物業作抵押，風險會比無抵押貸款低得多。銀行側重按揭這類有抵押貸款無可厚非，因為銀行也要顧及貸款資產質素，避免銀行自己也被拖入險境。

經濟欠佳失業率上升，以基層市民為主，對中產市民影響比較輕微。4月、5月份本港一二手樓成交量有一定增長，銀行批出的按揭貸款亦穩定，側重在有抵押貸款，銀行也要自保，保障本身不會立於險境，因此寧願多做按揭生意。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]