湯文亮：移民與換女朋友一

很多打算移民的人都犯了一個錯誤，就是在移民官面前猛說香港不是，政府官員不是，中央政府不是，又鬧國安法。

他們以為這樣說可以得多一些分數，其實剛剛相反，我認識不少曾經做過移民官的外國人，他們最憎恨申請人猛說自己居住的地方不是，不但不能夠加分，反而會減分，移民官明白，申請人今日可以講自己居住的地方不是，他日一樣可以講移民到的地方不是，至於國安法，雖然有很多國家表示關注，但是那些國家一樣有國安法，甚至可能比香港將要出台的嚴厲得多，討好移民官可能適得其反。

移民官面前說港不是 反失分

近日有不少人香港人打算移民，其他國家有見及此，都提高了移民尺度，一定要有一些變化才可以成功移民。其實，移民與撇女都是一樣，有人或者以為我講錯，應該是溝女不是撇女，老實說，溝女很容易，撇女難得多，有不少人在撇女時都會講到前度衰一衰，以顯示他們的優越感，他們這樣講其實是最笨，因為當新女朋友知道就會考慮到他日如果分手，也會同樣畀人唱到衰一衰，所以，成功率減低很多，或者搵唔到質素好的女朋友，正確做法就是撇完女之後對新女朋友說，是自己不適合前度而非前度不適合他，更加唔好講前度壞話，女仔多數有同情心，移民官也是一樣。

最緊要話唔介意從低做起

在見移民官的時候應該話自己不適合香港，而非香港不適合自己，移民的目的是搵一個比較平靜，競爭沒有那麼激烈的地方，最緊要話唔介意從低做起，甚至移民去一些比較偏僻的城市也可以，我敢擔保，在同樣的條件下，這個方法的成功率會高很多。不過，一般移民的人不會認低威，離開是因為香港對不起他們，不是他們的錯，不過，能夠成功移民亦未必是好事，被迫留在香港可能有更好發展，結果是沒有人知道。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]