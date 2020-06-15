曾淵滄：華置有機會私有化

去年合和成功私有化，眼看會德豐（0020）也有望成功私有化，香港本土地產股的股價與每股資產淨值都有巨大的折讓，私有化的誘因很強，對小股民而言，有不少人是在當年高價買入這些地產股帳面上虧損巨大，可能很不願意私有化，但是，形勢比人強，更有曾經在高價買入股票的小股民早已止蝕離場，因此，在私有化宣布時，持股的非大股東買入的成本可能不高，都支持私有化。

陳凱韻控制股權達74.99%

會德豐私有化不是全部付現金，而是每股會德豐付12元現金另加1股九倉置業（1997）及1股九倉集團（0004），上周五九倉置業股價34.45元，九倉集團股價15.62元，兩者股價皆是逆市上升，是配合私有化的到來，兩隻股份加起來共值50.07元，另加12元現金，總額62.07元，與會德豐收市價60.25元相差無幾，說明私有化成功的機率很高。

如果會德豐成功私有化，這種現金加子公司資產的私有化模式可能會受到本地富豪的普遍採用，不少本地地產股，其經營業務早已非常多樣化，子公司非常多，因此，把部分子公司的股份當成私有化的條件分派也可以為大股東私有化節省現金的開支。

或者，私有化也不一定是由富豪私有化他們直接持有的上市企業，也可以是由他們直接持有的上市企業向其子公司提出私有化，如此一來，富豪們間接持有的資產、業務就會直接落入自己的資產清單上，數年前的舊長實收購和黃就是一個很好的例子，當時舊長實完全不需要拿出現金，只需要將手上的和黃轉化為長和（0001）後再分拆出新長實（1113）再分發給舊長實與舊和黃的股民，如此改組的結果，舊長實的大股東李嘉誠就可以直接持有舊長實與舊和黃的資產，而不是間接持有，間接持有表面上掌控巨大的商業王國，對子公司的子公司的子公司的實際佔有率根本低得不值得自己花那麼多時間來運營。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]