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王弼：疫情第二波難阻經濟解封

【明報專訊】北美經濟漸漸解封，街上明顯多了行人，繁忙時間開始塞車，上周四溫哥華的朋友請王弼到downtown食好嘢，碰巧道指大瀉1800點，美食佳餚當前，但股市難免成為話題的焦點。

上次才說，本欄曾強烈推介的西方石油（OXY）單日狂飈四成，上周更進一步飈升至近25美元，比3月的低位9美元升近180%！正如早前建議，持貨者可以考慮換馬，我自然趁機再把OXY減持，換馬到資產負債表較強的石油股雪佛龍（CVX）和愛股VISA（V）。

美股有調整壓力 疫情憂慮只是藉口

值得留意的，是OXY上周的高位報25.3美元，是在pre-market時段所做的，我也擔心開市時會有大量獲利盤湧現，因此在開市前就以24.5美元逐步減持，但必須留意，pre-market成交淡靜，差價較大，沽貨要慢，否則一下子沽出，可令成交價大跌0.5美元甚至更多，切記利用限價盤，不要隨便使用market order。

至於美股會否進一步大跌，這是一個頗複雜的問題。道指大跌1800點前，納指創新高，標指跟新高也只是一步之遙，美股高速反彈的原因，除了聯儲局無限QE外，也跟散戶再次蜂擁入市有關，例如頻臨破產的租車公司Hertz，5月26日最低報0.4美元，竟然可以在6月8日被炒至6.25美元，上周五仍報2.83美元收市！

毫無疑問，有一些股份確實被炒過龍，因此美股整體有調整壓力，而上周四市場突然憂慮疫情第二波，王弼認為這只是藉口，看看美國總體的新增感染數字逐步回落，而且跟州份解封的速度沒有太大關係，過去兩周發生在各大城市的示威暴動，並未帶來感染數字大幅飈升，證明以往厲行封城或限制社交距離等政策，可能跟疫情受控與否沒有太大關係。

因此，王弼不怕疫情第二波會拖慢美國經濟復蘇，而且美國財長梅努欽表明，美國政府再也不會以封閉經濟來抗疫，因為太嚴厲的抗疫政策產生更嚴重的社會問題。因此，有價值有前景的股票如亞馬遜（AMZN）、臉書（FB）和Google（GOOG）等股票會持續強勢，散戶亂炒一通如Hertz等爛股甚至航空股則會持續回落，整體而言，美股未來一周應該在3000至3150點整固，下一次美股的突破（無論是向上或向下），可能是由遭市場暫時遺忘了的中美關係牽動。

留意新經濟股 軟件股看高一線

我認為讀者應該留意的，是納指較道指強勢，在於新經濟不太受疫情影響，甚至受惠於疫情和聯儲局的無限QE。不過，新經濟股也分硬件和軟件股，王弼認為軟件股如FB、GOOG，或網上零售的AMZN，不太受中美關係影響。但中美關係顯然持續惡化，甚至可斷言沒有回頭的可能性，硬件股如蘋果和相關股份會成為磨心，因此如果鍾愛新經濟股的，軟件股會勝一籌。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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