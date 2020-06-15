經濟
何國良 基金看世界

投資策略

何國良：續在內地消費股尋寶

【明報專訊】經過之前一周大漲，市場在本周依然保持平穩，讓投資者喜上眉梢。畢竟，每個人在經濟層面上的體驗，再看到金融資產的表現，大家都嘖嘖稱奇。因此，不少友人在手中獲利的同時，口中卻有說不出的莫明，高呼運氣好。能從頭到尾走過這強V形市場的投資同行不算多。比較典型的是在3月下跌的時候受損，繼而在風險因素控制下減磅，後續雖然仍可以受惠於市場的反彈，但未足以彌補之前的損失。

另一邊廂，有同行有幸及早採取了較保守的策略在3月下跌時得已減輕損失，但由於市况轉差時，符合他們最初的預期。因此，當後來市場拐點出現時，他們手上的部署仍未有改變過來，令他們錯失了反彈時可以帶來的收益。怪不得連投資高手都不禁說道：不能跟聯儲局對着幹。

投資高手：不能跟儲局對着幹

當然，一個好的決定，如上所述，在某個時間中看似做對了。但市場瞬息萬變，在下一個階段來時，如果沒有及時調整，原先好決定所帶來的好效果亦隨之而慢慢失去。筆者亦常常也提醒自己，廣納意見，匯川成河，才有機會為基金持有人帶來更好的回報。

雖然有點不太識相，但面對市場比較熾熱的時候，筆者還是一再提醒讀者們，未來還有些風險點需要注意。中美關係成為競選的主要話題，其影響尚未有在市場反映出來，宏觀經濟的現實亦會在未來一段時間中逐步呈現。當市場慢慢從想像回歸到基本面時，投資情緒亦有機會來得快，退也快。

食品超市零售 仍然錄增長

所以，筆者在投資偏好上，在這階段仍然鍾情於少受國際經濟影響，跟本地發展和政策有較密切的板塊上，其中中國內部消費相關主題仍然有話題。最近，有券商就消費行業的下半年策略作出報告，當中有些內容值得大家留意。

首先，他們指出，在今次疫情受影響的主要是體驗型消費和大消費品，如旅遊、酒店、汽車銷售等；相反，必選消費如食品和超市零售，仍然錄得正增長，這一點大家也能預期到。但如果從股價來看，他們的分別並沒有像它們的收入增長變化得這麼大；例如，旅遊行業最近的漲幅，已經足以彌補之前的下跌。因此，他們指出行業經營環境的改善仍然是投資者願意投入資金的重要動機。

至於下半年，他們對消費景氣的趨勢仍然樂觀，這一點在消費者信心指數可以印證到，而且他們相信消費復蘇會有其節奏。例如，旅遊方面，他們會由本地遊慢慢變成周邊遊和全國遊，至於海外遊就預期在明年中恢復；因此，投資者在行業中選股就要注意當中的分別。政策方面，他們相信無論在供給面（消閒提質）和需求面（增加可支配收入）都有政策支持，令行業更具其吸引力。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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