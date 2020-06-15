周顯：「疫境」攞證券牌更容易？

朋友說：「疫情之下，已經有很多證券行執笠，現在居然還有傻佬新開證券行，當局當然只有將就吓啦。」

我忍不住哈哈大笑，唯有希望他大展鴻圖，一帆風順，賺多啲錢，等我同他借多啲孖展！

那天飯局，講起證券界最高級的黃絲，很多人都提出了不同的名字，我說：「梗係證監會第二把交椅，副行政總裁梁鳳儀啦。」

有人搞錯兩位梁鳳儀

她是中文大學新聞傳播系畢業，在入政府之前，在《亞洲華爾街日報》任職，都是黃到出汁的機構，在2014年，她主動辭職，離開了梁振英政府。

她的老公張國良，就是以前香港電台公共事務組前總監，當過《頭條新聞》的監製，當年鄧忍光空降港台，企圖改革，還是由張國良去帶頭，先在社交網站發起「不信任鄧忍光運動」，呼籲港台員工向社會人士表明，不與鄧合作，並促請鄧自我引退，算是對倒鄧運動發了第一槍。

有另一位朋友，居然把這位梁鳳儀，和另一位才女梁鳳儀也搞錯了。我說：「這位梁鳳儀當年出身不是證監會，而是金管局，不過兩個梁鳳儀都是傳媒公關界的，所不同的是，一個黃到接近金，另一個則藍到接近紅！」

[周顯 投資二三事]