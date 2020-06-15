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盧楚仁 金匯商情

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盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身

【明報專訊】儘管美國股市氣勢如虹，非農業職位更大幅增加，但特朗普的民望卻節節敗退，被對手民主黨總統候選人拜登進一步拋離14個百分點，特朗普的選情可以說是岌岌可危。在這趨勢下，在11月大選中很大機會敗陣並連任失敗。現在距離美國大選剩下不到5個月時間，估計在餘下日子裏，特朗普會不顧一切後果，用更激進的手法來爭取選票，令局勢更加動盪不安。

近期納斯達克指數受新經濟及宅經濟帶動而屢創新高，納指100曾高見10162點，非農就業職位也激增至250.9萬份，但可惜也未能夠令到特朗普選情向好，相信特朗普大感震驚和意外。上星期美國有線新聞（CNN）發表了最新民調，數據顯示民主黨總統候選人拜登以支持度55%，大幅領先現任總統特朗普的41%。此時此刻，特朗普為了挽回劣勢，或會將選民的焦點轉移視線向外，尤其是會加大力度打反華牌。故此，在香港和台灣問題上，又或者中美關係上，很大機會採取更加激烈的手法來討好選民。

若果特朗普發現經濟和股市均向好的情况下，都對他的選情沒有幫助的話，那麼他更加有可能孤注一擲，毋須理會經濟和股市的表現，想方設法做一些務求令到北京震怒的動作來爭取支持和人氣。正如他眼見去年香港的大規模反修例動亂中，蔡英文也利用香港問題跟北京對着幹，結果反敗為勝，大敗國民黨人氣王候選人韓國瑜，以破紀錄的高票當選。正如早前有媒體報道過，有些政治學者估計狂人特朗普會在任期內兵行險着，宣布承認台灣為獨立國家，亦有專家判斷特朗普甚至會在南海等地軍事挑釁中國，務求做到擦槍走火的局面，令局勢火速升溫。

美可能動搖香港國際金融中心地位

現階段最有可能的就是向中國的一些官員實施制裁，以及動搖香港國際金融中心地位甚至聯繫匯率。總括而言，特朗普的民望愈趨下跌，他就會歸咎中國令到美國的疫情大爆發，他的對華政策就愈趨強硬。特朗普對上的三位美國總統，奧巴馬、小布殊及克林頓均可以成功連任，若他連任失敗的話，是繼共和黨老布殊在1992年尾輸給克林頓，另一位未能連任的總統。但幸好這個政權交替，沒有令到1993年當時的美股受壓，反而全面上升。另一次共和黨政權交替給民主黨是2009年，奧巴馬接替小布殊擔任美國總統。同樣，2009年美股也是全面上升。綜觀過去歷史，投資者似乎對民主黨上台較有信心。但無論如何，大家要有心理準備，特朗普會不斷出招令局勢升溫，引致金融市場反覆震盪 。

全球宅經濟趨勢不變

無論疫情將來發展如何，正如上一篇文章所說，全球宅經濟的趨勢不會改變。在這趨勢下，以新經濟為主的納指後市繼續可以睇高一線。相反，舊經濟概念的道指則不被看好而跑輸大市。故在美股上升過程中，納指會繼續跑贏道指，一旦美股出現回調，道指的回調壓力會比標指和納指大。

值得注意的是，聯儲局主席鮑威爾將會在星期二、三出席美國參眾兩院的半年度貨幣政策聽證會。上星期他在記招中表示，聯儲局會長期維持低息，主要原因是經濟前景仍然黯淡。言論一出，導致美股出現大幅回調，估計鮑威爾今次可能會作出修正而偏鷹，不排除偏鷹的言論對美股甚至美匯有正面幫助。

最後，筆者明天晚上6:30至7:30會代表芝商所（CME），以芝商所特約講師身分出席華盛證券及Raga Finance在YouTube的網上財經研討會，到時會分享美股指數期貨、期匯及期金的走勢，有興趣的讀者歡迎到時可收看或其後重溫節目。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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