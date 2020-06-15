摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證

首批摩通京東認購證行使價介乎226.26元至316.16元，以發行價226元計，產品提供介乎3.7倍至近5倍的實際槓桿（詳情請參閱上市文件）。

如參考阿里巴巴（9988）去年來港第二上市時首3個交易日表現，累積升幅約15%，投資者可先留意價外幅度介乎10%至20%的京東認購證（以發行價計），如行使價248.48元的京東購14546，及行使價259.59元的京東購14559，兩隻產品均於2020年12月到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]