瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436

技術上，道指、標指在周四晚裂口下跌，出現島形頂，若短線後巿未能反彈回補裂口，是一個非常利淡信號。若看淡後巿，可留意恒指Put輪24436，行使價22400點，2020年9月到期，有效槓桿約8.5倍。相反，如果博反彈可留意遠牛，因為美股大跌帶動指數的引伸波幅急升，若後巿反彈，Call輪引伸波幅回落的風險很大，牛證選擇包括：恒指牛證59207，收回價23500點，2023年2月到期，有效槓桿約41倍；恒指牛證58008，收回價23300點，2022年10月到期，有效槓桿約32倍；恒指牛證58871，收回價23000點，2023年3月到期，有效槓桿約24倍；恒指牛證64927，收回價22500點，2023年3月到期，有效槓桿約17倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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