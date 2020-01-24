何啟聰：購物節來臨 阿里購22994

騰訊（0700）周五低位曾跌逾2%，低見433元，但及後跟隨大市跌幅收窄，收市僅微跌，440元關口亦失而復得。向上有待再度重上450元，支持參考430元水平。憧憬重上450元，看好可考慮騰訊認購證29101，行使價481.08元，2020年8月到期，實際槓桿約11倍。相反看淡可留意騰訊認沽證28435，行使價399.8元，2020年8月到期，實際槓桿約9.8倍。（本結構產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]