經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：購物節來臨 阿里購22994

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周五雖然曾跌逾2%，但回落至208元以下後獲承接，收市重返212元水平。向上觀望重上220元的機會，支持參考20天線約205.6元。阿里偏軟，不過市場對618購物節的憧憬持續，資金繼續考慮阿里好倉，觀望回勇，看好可考慮阿里認購證22994，行使價240.08元，2020年8月到期，實際槓桿約12.2倍。反手看淡或可考慮阿里認沽證18302，行使價199.28元，2020年9月到期，實際槓桿約7.5倍。

騰訊（0700）周五低位曾跌逾2%，低見433元，但及後跟隨大市跌幅收窄，收市僅微跌，440元關口亦失而復得。向上有待再度重上450元，支持參考430元水平。憧憬重上450元，看好可考慮騰訊認購證29101，行使價481.08元，2020年8月到期，實際槓桿約11倍。相反看淡可留意騰訊認沽證28435，行使價399.8元，2020年8月到期，實際槓桿約9.8倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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