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劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市

【明報專訊】港股周五大幅低開後迅速反彈，反映市底不差；無論恒指或大市都處於向好趨勢，即使短線需時消化沽壓，但整固過後，相信仍反覆做好，而整固期間，強勢行業或股份料再次發揮支撐大市作用。

上周，恒指延續升勢向上，周中升至25303點的3個月高位急轉向下，周五曾失守兩萬四關口，低開後低見23895點反彈，收報24301點，全周跌469點或1.89%；國指跌2.32%。大市上周日均成交1154億元，與60天平均相若，交投平穩。

近期提到，恒指回調有機會試24300點，守住有望上試約25600點；周五補充指跌穿24300點但可企穩於50天線約兩萬四關，則可能要在50天線至100天線上落，失守50天線要提高警覺。周五甫一開市，恒指已失守24000點、24300點，但迅速反彈收復兩萬四，升至24300點遇到阻力，出現跌穿24300點但守24,000點情况，故此短線有機會先行整固。

趨勢寬度亦支持中線向好趨勢，恒指國指成分股高於10天線、20天線及50天線比例，上周由高位七至九成回落，周五大致還有一半股份高於20天線、50天線，保持中線向好趨勢。

此外，上周一指，恒指綜合大型股指數強勢，率先突破4、5月高位，上周更完全回補3月9日下跌裂口，周五曾跌穿百天線，最終失而復得，保持強勢。至於恒生中型股指數、小型股指數相對大型股指數，5月底先後見頂向下，呈跑輸大型股趨勢，至今尚未扭轉。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率32比68，跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為84比16，大市普遍下跌，沽壓不大，相反買盤積極，有超過八成高收。本報數據庫追蹤的30個行業，上周有三成上升，汽車及相關、家品及零售升約3%，醫藥保健、教育、金屬及礦石、軟件服務升約1%，但各只有五六成股份上升，表現較為參差。下跌行業的沽壓明顯，當中有六成跌逾2%，航空及相關跌近4%，能源及相關、基建及建材、中資電力跌近3%。

博彩回吐大 銀娛百天線有支持

以強勢的大型股指高企於百天線為基準，有個別行業股份亦明顯強勢，如軟件服務、教育、家品及零售、博彩及消閒，各有約七八成股份高於百天線；環保及新能源、內房及物管、食物飲品也有約一半股份高於百天線。除了博彩、內房物管上周跌逾2%，其他逆市上升，強勢行業有能力面對逆市。

近期提到軟件互聯網、教育、家品股包括美團（3690）、微盟（2013）、新高教（2001）、東方教育（0667）、敏華（1999）強勢依然。騰訊（0700）於425元依然可取。強勢行業中博彩上周回吐幅度較大，可以趁低吸納，銀娛（0027）於百天線約51元料有支持，可以留意。

[劉思明 數據尋寶]

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