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張兆聰：強勢股愈弱愈可買

【明報專訊】市場擔憂爆發第二波疫情，加上美股異常超買，小散戶將大量破產股、低殘股炒到倍升，道指上周四獲利盤湧現推低逾1800點，但周五亞洲股市多能先低後高，美股在周五也出現反彈，但過程非常反覆。短期市况未必有清晰方向，但波動則會增加，升跌頻繁且急，強勢股愈弱愈可買，高追可免則免。

上周五港股低開失守24000點後回穩。始終第二波疫情是否發生仍是未知數，就是爆發也局限在美國，跟中國以至亞洲關係不大，騰訊（0700）、阿里（9988）全都不受影響，美團（3690）更加破頂。微盟（2013）、有贊（8083）兩隻SaaS概念股也逆市上升，遊戲股心動（2400）升3.2%，阿里健康（0241）及平安好醫生（1833）升逾4%及8%。

弱勢股總有出頭天 分段出貨

恒指急挫後守住24000點，暫時走勢並不差，基本設局是指數在23500點至25000點波動，資金回流科技股、互醫股、醫療設備股等，消費股估值已處於高位，就算是內地白酒股也短線在高位反覆，需要有第二季業績、下半年展望來支持。物管股近期禾雀亂飛，市值愈細、質素愈一般的炒作愈厲害，鑫苑（1895）、銀城（1922）、彩生活（1778）都成了明星股，對貼市、出入快者是機會，但龍頭股卻一潭死水，卻似乎不是好現象。在反覆市中，策略是強勢股愈弱愈買，甚至弱勢股也總會有出頭天，上升則分段出貨。

美國財長梅努欽考慮會以資本管制方式制裁香港，上周五本地銀行股跌幅較大，匯控（0005）、恒生（0011）、中銀（2388）跌幅介乎1%至2%，但本地地產股先跌後靠穩，近期新盤銷情不俗對股價起支持作用。市場反應較為輕視美國的威嚇。

印象中美國是第一次明確提出以資本管制方式來制裁香港，很可能已有初步的可行性研判。其實中美就港區國安法對決仍在醞釀中，國安法仍未有內容，如何執行也不清楚；美國宣布取消香港特殊地位，並且拋出資本限制這個辣招，但在執行上也是可鬆可緊。由最極端的禁止所有香港及中資銀行使用SWIFT，到只是限制基金投資港股，兩者已是天壤之別。美國視乎國安法細節、如何執行來作回應。這對於未來數月的港股是一個重大變數。

每年6月全國進入雨季 是水泥淡季

據數字水泥網，6月11日起，長三角地區沿江水泥熟料價格開啟一輪普降，幅度30元（人民幣，下同）每噸，裝船價格回落到340元每噸。同時，浙江杭州、嘉興和湖州地區水泥價格回落30元每噸；溫州、台州等沿海地區大幅回落60元每噸。水泥股普遍偏軟，中建材（3323）跌逾2%、亞洲水泥（0743）跌超3%。

但要留意，每年6月中開始全國進入雨季，工地施工困難，因此也是水泥的淡季。即使廠商都會在生產上作調節，往往在這個時段進行維修，但每年6月中到8月下旬價格還是會下降，整體降幅介乎3%至5%，然後就進入旺季，價格持續上升直至年底，過去兩年升幅均達10%至15%。近期價格回落，但未有偏離季節性走勢，而水泥股受壓，海螺（0914）率先由60元（港元‧下同）水平回落，周五輕微失守通道底部後回升，現價有炒上落的值博率。可候低於53元水平吸納，博回升至56元至57元。

[張兆聰 還看今朝]

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