金子：乘京東效應 騰訊Call 26304

市場憂慮美國爆發第二波疫情，上周四道指跌1861點創3月以來最大跌幅，惟恒指上周五未有重大沽壓，在50天線見支持，收報24301點，跌178點。

資金流方面，過去5個交易日恒指淡倉錄得約1.9億元淨流入，而淨流入牛證及認購證有約1.2億元。本周四為京東（9618）在港交所掛牌日子，而京東股輪同步，共有55隻認購證面世，其中摩通達8隻，法興也有7隻。以窩輪發行數目看，發行人認為市場對京東接受程度較網易（9999）為高。騰訊（0700）旗下黃河投資亦持有京東，而市場認為京東在廣告拓展上可以有助騰訊業務。摩根大通發表研究報告指，騰訊的廣告基礎設施在2018年進行重組後已從根本上改善，該行給予其「增持」評級，目標價550元。技術上，騰訊在上周五恒指急跌時仍可以守穩10天、20天及50天線，若企穩430元，可以吸納其購證（26304）。

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