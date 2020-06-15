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蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取

【明報專訊】蒙牛乳業（2319）上周發盈警，預期2020年上半年利潤按年跌45%至60%，主要因為在第一季的疫情防控費用、為盡快降低渠道庫存而投入的額外營銷費用，以及向社會捐贈款項及物資。上半年的盈利下跌相信已在股價充分反映，更重要是第二季經營狀况不俗，掃除了投資者的憂慮，現價值得吸納。

蒙牛同時表示，在全國的生產基地均已全面復工復產，4月及5月整體業務恢復良好，撇除新收購的業務，營業收入按年回復雙位數百分比增長（第一季按年大約持平）。之前公司給予的指引是上半年收入輕微下跌，可見實際之銷售復蘇勝指引。

銷售渠道的庫存已改善。根據我們的行業分析員之調查，蒙牛之高級奶產品「特侖蘇」於湖南商場和超市零售價（250毫升×12包裝）由5月下旬的44.9元人民幣調升至最近的49.9元人民幣。貨品主要於4、5月生產，反映去庫存已完成，蒙牛之營銷費用可望減少，從而提升盈利能力。

對於下半年，管理層維持低雙位數百分比之收入（不計新收購）增長指引，經營利潤率料擴闊0.3至0.5個百分點。我們估計，蒙牛今年經調整盈利跌18%，明年大幅反彈65%。現價相當於明年預測市盈率約20倍。圖表上，股價由2月底至今形成「頭肩底」利好形態，上周升穿頸線再後抽，現價買入，量度目標約35元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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