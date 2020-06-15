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潘迪藍：市場漸發現高估美元

【明報專訊】當有「金磚之父」稱號的英國皇家國際事務研究所主席Jim O'Neill還在高盛集團擔任首席貨幣經濟學家時，他經常爭辯說，大多數外匯策略師估計錯誤的原因，絕大部分都是因為他們孤立地分析每種貨幣，而不是看雙邊的匯率。【Jim O'Neill在2001年率先提出「金磚四國」（BRIC）概念，並預測這四個國家佔全球經濟比重將會大幅上升，因而被稱為「金磚之父」。】

最近，大家就好好的上了一課。踏入2020年，市場對美元的整體情緒都是看淡。之後，隨著新型冠狀病毒危機在全球蔓延，市場對美元的看法並沒有轉強，但突然之間，相比之下，幾乎所有其他貨幣看來還要更加糟糕。正如一些人所形容那樣，美元仿似是「眾多骯髒襯衫當中最乾淨那一件」，所以美元不太令人意外地出現反彈。

過去四周市場看法有變

但是，在過去四星期，隨着市場參與者重新評估相對的風險溢價，他們發現，愈來愈容易識別一些成本效益比美元更具吸引力的貨幣。因此，美元兌其他發達國家以及新興市場國家的貨幣的匯率都同時走弱，DXY美元指數由年初至今錄得小幅下跌（年初為100，執筆時為99.8）（圖1）。

而且，不論是以過去6個月、12個月、3年還是5年這些被普遍認為是美元強勢的時段來計算，DXY美元指數現在都是略為下跌了。這表明，美元在最近幾星期轉弱之後，可能還會進一步偏軟。有很多因素支持這個觀點：例如，美國聯儲局主席鮑威爾上星期三就發表評論稱，聯儲局甚至沒有考慮過加息，兼且保證聯儲局至少將會以目前的速度繼續購買資產。這消除了任何有關聯儲局可能在未來幾個月內略為收緊貨幣政策的疑慮。

於是，市場的注意力就轉而集中在聯儲局的資產負債表相對於其他中央銀行的擴張規模。儘管美國聯儲局和歐洲央行現時每個月正在以大致相同的速度來擴張資產負債表，但以今年以來的累積擴張規模來說，聯儲局的資產負債表明顯大得多（見下表）。

聯儲局保證美元有充足流動性

聯儲局還表明了，它決心消除美元在國際間出現任何初期流動性緊縮的決心。自從3月份的相對緊縮高峰之後，聯儲局已經擴大了與其他友好中央銀行的互換工具，包括新興市場國家的央行；並且引入了回購便利，作為其他面對美元流動性短缺的中央銀行的貼現窗口。

這令到市場參與者相信，新興經濟體，尤其是本身有美元債務的新興經濟體，一定能夠獲得美元資金，從而大大減低了新興市場貨幣擠兌的可能性。隨之而來的風險溢價的重新調整，就令到美元兌新興市場貨幣整體顯著下跌。

此外，市場現時已經大大調低了歐元出現大瀉的可能性，這是最近幾星期影響美元的最大單一變化。

美元持續偏軟可能性大

這不單是因為歐盟正在努力籌備推出計劃中的7500億歐元「經濟復蘇基金」，以完成債務互助，還因為德國明顯放寬了它在財政問題上的立場，以及歐洲央行實際上已經承諾支持各成員國政府發債。

這些政策成功緩解了人們的憂慮，若歐洲央行將來實行緊縮政策，可能會令歐元區實力較弱的成員國（尤其是意大利等）的選民認為，退出歐元區更好。因此，外圍利差縮小，而且由於市場參與者覺得歐洲單一貨幣的風險溢價有所下跌，歐元兌美元遂轉強。這些因素引致美元貶值，主要是兌歐元貶值，但也兌澳元等商品貨幣貶值，以及對包括亞洲國家在內的新興市場國家貨幣貶值。投資者現時的疑問是，這只是危機當中極端情况的一次性調整，抑或美元還會繼續轉弱。在目前，很難說美元以外的貨幣的相對前景大大勝過美元。但是，鑑於美元現時的價位仍然偏高，聯儲局又保證有充足的美元流動性，以及在今年11月美國總統選舉之前，美國的政治變數還會增加，美元相對其他多種貨幣持續偏軟的可能性還是比轉強的可能性為大。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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