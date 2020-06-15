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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：國泰交易的幾點觀察

【明報專訊】上星期最熱門的話題，當然是政府出手打救國泰（0293）。小弟Facebook專頁，近乎是全港最早公布公司停牌，甚至比港交所通告更早——原因是外媒在交易終端機上已報道。小弟並非八點鐘上班的模範員工，但猶幸認識此類朋友。站在別人肩膊上，自然比人知得快。

回想當天，太古（0019）、國航（0753）也一併停牌，不少人猜測國航或將買起國泰。但小弟由通告內容及格式，便已知道不太可能：若是如此重大的交易，應該不只是「短期停牌」。但當然小弟並未猜到是政府和太古國航齊齊出資，是午飯前看《明報》即時新聞才知道。

是次交易媒體已有分析，但小弟認為值得討論的甚多。循例利申一下：小弟並非國泰的狂熱支持者，但卻也沒有特別仇恨。一般來說只會關心機票價格，以及航班時間，小弟對航空公司的品牌忠誠度近乎零。以下是幾點觀察：

交易相當大陣仗，可惜小弟不是航空股分析員，否則會更為投入。是次交易，涉及多方利益。除了公司本身，以及香港政府外，還有太古、國航，以及卡塔爾航空，而後兩者也很大程度代表當地政府利益。最後還要顧及員工的反應、民間的評論（無可避免扯上政治），甚至是香港航空的想法。凡事唱反調的評論員，當然可以像睇波阿叔般雞蛋中挑骨頭。但小弟認為，相關團隊訂出這個平衡各方利益的方案，殊不容易。

港股落後世界 仍要整手買賣

供股比例欺負散客，這點已有不少評論提到。國泰的供股比例是11供7，定會導致滿手碎股，變相減低散戶參加意欲，大股東可以增加持股量。此類操作，甚至不能稱為「財技」，因為太基本了。只想補充一點：多年前匯控（0005）及渣打（2888），也是用如此欺人的比例。要怪就怪為港股仍落後世界，仍要整手買賣。

政府介入私人企業，獎勵失敗企業？小弟算是「經濟右」，崇尚小政府大市場。但只能說金融海嘯後，世界變了。記得當年亞洲金融風暴，西方專家都說東南亞國家應該讓企業破產，開放市場云云。當然到金融海嘯燒到自家門口，就是另一套邏輯，不止銀行會救，就連汽車公司也救。

事實上，今次危機中，很多國家都有出手拯救航空公司，因為不出手公司就會倒閉。最搞笑的當然是筆者年少偶像，「英格蘭王維基」、維珍集團創辦人Richard Branson。金融海嘯他堅持政府不應該拯救英航，應該讓失敗企業破產。但到今次自己公司財困，就打倒昨日之我，向政府攤大手板了，果然是大丈夫能屈能伸。

政府出錢，卻沒有罰則，也沒有董事，這點是整個交易中，小弟最不滿意的地方。即使出手拯救國泰有必要，但沒有罰則，沒有嚴苛的條件，無疑是變相暗示「有事政府會包底」。公司改進的意欲有多少，很成疑問。此外，最奇怪的是，政府只派兩個觀察員（去觀察空姐空少還是飛機升降？），卻沒有董事席位。聞說是不想令人覺得政府過分干預，但根本政府借錢兼入股就已經是干預。也可能是太古等等現有股東反對，但是，現在是國泰向政府拿錢，不是政府主動敲門想入股，誰有話事權？但政府選擇放棄爭取董事位，可能是公務員心態，少做少錯吧。

政府可退出不等於會退出

國泰拒絕承諾不裁員，這也是比較奇怪的一點。不少外國公司，例如波音飛機，雖然財困，但仍然堅持不讓政府入股，為的就是不想太多掣肘。金融海嘯時，歐美政府用公帑拯救銀行，但銀行照樣裁員，資金不少則成為高層的花紅，人神共憤。所以現在西方政客聰明了，企業若要政府打救，高層花紅必定泡湯，也要承諾不裁員。既然香港政府常常說是保就業，那為何在此方面全無要求？

政府何時可甩身？各國何時重開國際航線，仍是未知，但也總有這一天。客量何時會反彈至疫情前水平，也是未知。但正如有評論指出，國泰雖則常遭人嘲笑經營不善，但正常情况下仍是有盈利的公司，和外國其他殭屍企業不同。相信政府在數年間應可退出救援，但可以退出不等於會退出。最後股份如何處置？是相當值得想像的問題。聰明讀者應該已有答案，小弟就不畫出腸了。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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