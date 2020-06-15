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林少陽：資產價格扭曲的年代

【明報專訊】最近在思海裏，不斷湧現「我們正處於一個價值扭曲的年代」這個想法。從廣義上講，這當然不止經濟及市場扭曲，還包括全球社會、政治與文化價值觀，都集體陷入了一個混沌扭曲的時期。由於篇幅所限，今天本欄只能略談資產價格扭曲，其餘的，希望未來有緣再談。

所謂的價值扭曲，是社會上原有的價值觀，被新形成的外在勢力所挑戰，並已儲備足以取而代之的力量。對仍然維持舊有信念的個人，期間將產生極之沉重的信念危機。

原有價值觀 被新外在勢力挑戰

在投資的世界，如果不想跌入這種價值觀危機，個人自救的方法，是擁抱新價值，順勢而為。投資的唯一目標，是為自己及客戶（對基金經理而言）創造財富。近年新興的ESG（環境、社會和企業管治）投資法，對我來說，只不過是一種gimmick。如果開賭場、賣煙草大麻能為股東不斷創造財富，作為專業投資者，理論上不應有任何思想包袱。

不過，如果你確信愈來愈多足以支配市場估值的投資者，都已經或將會採取ESG投資法，即使你不認同，你在投資的時候，仍然必須接受大多數人的信念。資本市場的民主，就是尊重市場投票的結果。相對於市場，任何一個個人，都不過是一粒微塵。

投資信念相近項目 較容易堅持下去

投資勝負，往往只在一念之間。對於自己信念不是太過堅定的項目，投資者最好還是不要嘗試去碰，就連淺嘗即止，亦不過是浪費時間。我自己多年來投資賭場、煙草公司之類的「邪惡」股票，手風都好差。我估計，那是因為自己幾乎從來不賭，亦不吸煙之故。至於酒，個人獨飲的時候極少，但良朋共聚飲番兩杯的時間仍不少。個人對酒的認識，雖然仍然非常皮毛，但至少相對賭博及吸煙，已經好很多倍。由於信念不足，自己的投資組合，已有很多年沒碰過煙草股，今年初幸好在疫情未擴散之前，亦已沽清手頭的濠賭股。

因此，即使投資應以獲利為大前提，投資於自己信念較為相近的項目，較容易堅持下去。就如2018年由頭到尾持有滿手醫護股那一役，如非當時自己對行業信念夠強，根本不可能捱過下半年那段挑戰浮虧底線的煎熬。當時的信念，其實相當simple & naive，就是堅守行業受惠人口老化、收入增長及進口替代三大利好，不會因為政治打壓而有根本的改變。讀者可能會覺得好混淆：一時又話要跟隨市場的力量，一時又話要堅守信念。這其實沒有衝突，當年堅守信念，是因為確信帶量採購只能壓抑市場發展於一時。

傳統價值股 跌幅多慘烈

另一個令很多老一派價值投資者信念崩潰的扭曲現象，是很多傳統的價值股，最近幾年都一隻二隻地倒下，而且跌幅極為慘烈。像匯控（0005）之類的過氣藍籌，我已經有超過10年沒有碰過，但也為很多受傷的股東而痛心。在下跌的途中，每一刻都會覺得沽得太便宜，正因為這重心理障礙，令股東跌入無底深淵。匯豐的問題，不止是價值扭曲那麼簡單，而是自身的經營模式，亦受到嚴重的挑戰。

在投資的世界，那裏跌低，不一定要從那裏爬返起身。時不與我，換馬永遠都不太遲。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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