陸振球：美寵物市場膨脹 低吸Chewy

筆者翻查一項名為National Pet Owners Survey資料，美國去年約有1.28億個住戶或家庭，當中約67%有養寵物，單計養貓和養狗的住戶便分別多達4270萬和6340萬戶，全美國養了的貓和狗分別多達9420萬和8970萬隻，美國人每年花在寵物之上的食物、醫療及其他用品的開支，由2010年的483.5億美元（約3771億港元）逐年增加至去年的753.8億美元（約5879.6億港元），增幅可人（圖1）。

可分兩注45及37美元買入

美國有一家名為Chewy Inc的網上寵物食物及用品公司（美國上巿編號：CHWY）除了受惠美國寵物開支增長，也因網上銷售屬疫情受惠股，該公司股價由3月中低位20.62美元，輾轉攀升至上周最高曾見53.45美元（圖2），短短約3個月時間便累升接近1.6倍！

技術上，CHWY的9天RSI 由超買回落至70以下，股價或會先作出調整，可分兩注待回調至保歷加通道中軸（現約45美元）或通道底部（現約37美元）才吸納。

[陸振球 投資超限戰]