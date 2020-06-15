沈永年：愛慢活遠離繁囂 江門肇慶合退休

或許在大家心目中，一直覺得江門、肇慶等大灣區城市十分偏遠，交通非常不便，但隨着港珠澳大橋、高鐵香港段等大型交通基建相繼開通，大灣區各城市間的連繫已顯著加強，城市間往來也只需一小時左右，如果自駕的話更方便，時間上的限制更少。即使你這刻未在大灣區買樓，我也建議大家可在餘暇北上租車，駕車四處體驗大灣區生活亦非常寫意自在。

內地申請駕照手續簡單

其實大家只要有香港的駕駛牌照，然後在香港找一家駕駛學校，經過一些簡單手續、付點費用，便可申請內地駕駛牌照，不需要另外再考牌。再者，香港人在內地駕車也不是難事，最初或許人生路不熟，可以先駕車到珠海、中山這些較近香港的城市走走，當適應了後可駕遠一點。如果打算買車的話，也可先選一些平價細車，待熟悉大灣區環境後，才購置一部貴一點、性能好一點的七至八人車，到時可載着一家大小，或是三五知己一同北上吃喝玩樂，何等賞心樂事！

記得電視藝人肥媽早前在一個節目中，講述自己在江門買了物業，旋即引來一些投資專家批評，說她竟教人去那麼偏遠的地方買樓，簡直是欺騙觀眾！我就覺得肥媽沒錯，人家在江門買樓總有其原因，年輕一輩或許希望在市中心買樓，因交通方便；但到了我和肥媽這般年紀，就自然希望住得舒適些，追求的是環境清幽寧靜，始終每個人的需要、喜愛不同，怎能說人家買得遠就是不好？

要知道，江門、肇慶的樓價相對深圳、廣州、珠海等城市已有很大差別，同一筆資金可供選擇的樓盤已多很多，而且住的環境也較舒服，空間感也大得多；再者，江門、肇慶擁有優越的自然資源，是不錯的養生之地，綠化率又高、空氣好、生活指數低，飲食也多選擇、食材又新鮮，來得這些地方居住，難道還會想着每天匆匆忙忙往來香港嗎？

筆者亦認為，若不打算經常往返香港，其實在選擇大灣區城市居住時，也不需要再以鄰近香港作為着眼點，亦不需要特意選近輕軌、地鐵的地方居住，反而應以居住舒適度為大前提，密度較低、空氣清新、周邊環境依山傍水就最好。

每個大灣區城市都各自有其定位，筆者相信，選擇江門、肇慶等城市居住的，自然是希望遠離繁囂，感受大自然，過些簡單慢節奏的生活。更何况，大灣區的交通已跟以前不一樣，就算住在江門、肇慶一帶，出行也相當方便呢！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]