謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層

受新型冠狀病毒疫情的持續衝擊，各行各業先後出現凍薪、被迫放無薪假、甚至裁員等情况，其中，建造業的最新失業率攀升至10%，僅次於餐飲服務活動業的12%。筆者早於2、3月向特首及發展局等官員建議，要求政府加開建測規園界的實習及臨時職位，以及利用公帑資助私營業界聘用畢業生，前者已透過預算案落實，後者亦終於開展。

利用公帑資助 免畢業生失業

是次資助計劃分為兩部分，第一部分針對修讀建測規園學科並於今年畢業的大學生，資助名額500個，每人每月薪金補貼5610元，為期18個月，全期合計每名畢業生資助超過10萬元；第二部分針對在今年內完成認可在職培訓，合資格報考相關專業資格的助理專業人員，名額同為500個，每人每月1萬元，為期12個月，全期合計每名僱員資助12萬元。

有別於政府早前推出的「保就業計劃」，為企業及僱主提供工資補貼，以換取承諾補貼期內不裁員，是次的資助不止是「保飯碗」，而是創造就業、在職培訓和實習的機會，鼓勵企業吸納新血，讓畢業生免於加入「失業大軍」，讓助理專業人員免於因失去職位而無法報考專業評核試。

以建築師為例，按現有制度，如在港大學完成三年制有關建築學士課程並獲得學位後，一般會申請到建築師事務所實習一年，再進修有關建築的碩士課程。完成課程後，畢業生需要累積足夠的24個月工作經驗，再報考建築師註冊考試，及格後便可按照建築師註冊條例登記為香港的註冊建築師。

若然畢業生失去實習機會，得不到所需要的訓練和經驗累積，既有礙其事業發展，亦可能導致業界出現人才斷層。參考數字，今年建測規園界別的畢業人數合共約有逾1000人，尚未及計海外回流的畢業生。疫情下，僱主增聘的意欲難免減低，但隨着本港未來有不少大型基建工程、開拓土地建屋，人才需求只會愈趨殷切，期望是次支援能助業界「生力軍」渡過難關，「疫」境繼續向前！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]