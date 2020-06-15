謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層

【明報專訊】政府上周四（11日）公布透過「防疫抗疫基金」資助建築、測量、都市規劃及園境界的私人公司聘請應屆畢業生與尚未取得專業資格的年輕業界僱員，提供培訓，涉及補貼金額逾1.1億元，筆者期望，是次支援能讓年輕業界免於「疫境」下失去在職培訓和實習機會，令行業出現人才斷層。
受新型冠狀病毒疫情的持續衝擊，各行各業先後出現凍薪、被迫放無薪假、甚至裁員等情况，其中，建造業的最新失業率攀升至10%，僅次於餐飲服務活動業的12%。筆者早於2、3月向特首及發展局等官員建議，要求政府加開建測規園界的實習及臨時職位，以及利用公帑資助私營業界聘用畢業生，前者已透過預算案落實，後者亦終於開展。
利用公帑資助 免畢業生失業
是次資助計劃分為兩部分，第一部分針對修讀建測規園學科並於今年畢業的大學生，資助名額500個，每人每月薪金補貼5610元，為期18個月，全期合計每名畢業生資助超過10萬元；第二部分針對在今年內完成認可在職培訓，合資格報考相關專業資格的助理專業人員，名額同為500個，每人每月1萬元，為期12個月，全期合計每名僱員資助12萬元。
有別於政府早前推出的「保就業計劃」，為企業及僱主提供工資補貼，以換取承諾補貼期內不裁員，是次的資助不止是「保飯碗」，而是創造就業、在職培訓和實習的機會，鼓勵企業吸納新血，讓畢業生免於加入「失業大軍」，讓助理專業人員免於因失去職位而無法報考專業評核試。
以建築師為例，按現有制度，如在港大學完成三年制有關建築學士課程並獲得學位後，一般會申請到建築師事務所實習一年，再進修有關建築的碩士課程。完成課程後，畢業生需要累積足夠的24個月工作經驗，再報考建築師註冊考試，及格後便可按照建築師註冊條例登記為香港的註冊建築師。
若然畢業生失去實習機會，得不到所需要的訓練和經驗累積，既有礙其事業發展，亦可能導致業界出現人才斷層。參考數字，今年建測規園界別的畢業人數合共約有逾1000人，尚未及計海外回流的畢業生。疫情下，僱主增聘的意欲難免減低，但隨着本港未來有不少大型基建工程、開拓土地建屋，人才需求只會愈趨殷切，期望是次支援能助業界「生力軍」渡過難關，「疫」境繼續向前！