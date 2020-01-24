陳大為：Copy Trading及ETF冒起 老散未必再是魚腩

首先，對市場的影響力，除了表現在誰的資訊更多人信，更重要的是誰的行動更多錢跟。換言之，誰的trade更能令價格向着自己想的方向走，誰就更有影響力。在沒有ETF更沒有方便copy trading的年代，像在美國這些較成熟的市場，一般散戶都是通過保險和銀行這些平台投資各種不同的基金，由基金經理代為投資。所以，錢集中在眾基金上，也因而能afford做研究和收料的團隊，並且按此出牌，基金（和機構）因此在資訊和資金都同時有壓倒性優勢。整個行業本身就係market movers，分別只是在這幫基金/機構中，哪些是穩定的top tiers而已。

互聯網打破大戶壟斷資訊

互聯網的出現，先是打破了基金/機構對資訊的壟斷能力。尤其各政府、央行和機構開放了原始數據以供下載，加上到處都提供免費或廉價提供的分析/數學工具，和使用說明的video clips，當然還有成堆的bloggers，任何人都可以通過系統訓練，對經濟和投資的理解到達trained users水平，少數更可達到trained professionals的級數。如果寫幾份報告再不能帶動市場，影響力當然遭削弱，而且要動用更多錢去買賣才能成功「吹笛」。「幸好」這些年便宜錢不缺。

到處都提供免費廉價分析工具

然而，copy trading和ETF的出現，卻讓散戶一則不用再通過原有平台和渠道去投資，而係通過網上便宜的brokerage自己買ETFs去節省成本。加上這些平台還提供copy trading的服務：可以「抄考」該平台上10個consistently最賺錢的組合/買賣策略落注，這樣可以令原基金得到的資金減少，減弱其用資金影響市場的能力。二則，原本散戶章法和紀律都較專業戶弱，易為所乘，但現在通過自學和直接real-time跟盤，章法上已經可以接近trained的買賣，如此令值得投資/投機的更多錢集中在某些證券上。於是個別證券勁多資金流入，成為index movers。而買賣ETFs的，見到ETFs有trend，也會買入，結果有證券受惠於index free-riding也上升，帶動更多資金入市。

三則，同樣因為有更多trained老散和free-riders進場，資金更易識別和集中在long winners/short losers上，加大波幅，令基金/機構的買賣也有機會被front-run，結果要打消耗戰，鬥誰deep pocket，令用舊時代計當turn-around的位置不再有效。若果作為帶領free-riders的那幾個組合也priced-in這點，幾個不同盤路的職業散戶群，和同樣專業的基金/機構，進行的不完全的非零和博弈，結果一般都是chaotic。那麼，直到隨便一方消耗盡自己子彈前，是不會有勝負的。考慮到每一個老散的錢較少，影響後續的承接，deep pocket一方只要用些少錢推高市場，盡量消耗老散的子彈，然後到適合時機才用deep pocket的暴力擊穿防線，屆時倒過來更多老散雞飛狗走，而且要跌得深一些，讓老散門不敢再跟，才可以慢慢收集。

但是，鑑於fintech的成熟，一個可以削弱基金影響力的副作用是：基金/機構願意養的人少了，落的training本也少了，寧可仿效這些平台，用「人+AI + Algo」弄出供大家「抄考」的portfolios，加上更多customizable tools和webinars去吸客。這個side-effects才可能最釜底抽薪：令到基金的size縮細，也沒那麼獨到後，甚至deep pocket一些的也不見得一定再找這些機構服務，或用其服務但不再是fund的形式，再不然就是基金從此更「精品」，只服務真正deep pocket的人，而且門檻極高。

換言之，和其餘銀行服務一樣，走兩極化的路線。這樣一來，老散若摸索出少錢的適用策略並廣傳，且經常按市場反應修正的話，老散並不一定再是魚腩，而市場的博弈將更激烈。

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[陳大為 世界為觀]