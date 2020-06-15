潘啓才：Webb網站易用 勝港交所千倍

在百無聊賴的情况下，我忽發奇想，希望把過去8年，我所接觸過的股票財技知識，由開始接觸的第一天起計，加上通過閱讀、上課、接觸股壇中人，瞓身炒股，以及進入上市公司成為執行董事及董事局主席的經驗，再通過一些過去及現在的經典案例，拍成百多條，每條十多分鐘的短片，放在YouTube Channel作公開分享。

由於是低成本製作，所以資料蒐集、題目構思及拍攝，全是靠自己一個人，一手一腳去完成，在整個製作過程，我發覺差不多每條片都要用到的網站資料，就是由股壇長毛David Webb所經營的網站取得。他的網站設計簡單，易用，沒有花巧的圖片，而且由於所用的字體大小又適中，無論是用坐台、手提電腦或手機，都可以在同一屏幕，一次過看到最多資料。

一人經營 資料完備

最令我欣賞的地方在於，他網站內的資料主要來源是港交所。港交所網站仍然給人感覺user unfriendly ，而且查詢方式，接近完全沒有考慮用家的經驗，就以查詢一家上市公司的已發行股數為例，在webb-site.com只要輸入號碼，然後按兩粒掣，便可知悉一家公司，由上市一刻，直至現在的已發行股數的變化，但要在港交所查詢這資料，是一個非常繁複的過程。再者，如果要查找一家公司的中央參與者數目的變化，港交所只能提供一年時間的數據，而且只提供每天的snapshot，但他的網站卻能提供過去十多年的資料，然而最令我讚嘆的，就是你可以選擇兩個不同日期，然後按一粒掣，便可得知期間的股份，如何由某些股份參與者的倉位，轉去另一些參與者的倉位。我們要知道，港交所是一家3000億市值的上市公司，而David Webb的網站，可能主要就是由他一個人經營。然而，David Webb網站的設計，卻是非常user friendly，比港交所的網站不知好用多少倍。

他除了用心經營這網站，他也是出了心力去為小股東爭取權益，雖然在不少財技股莊家角度，會視他為大仇人，就是這樣一個人物，我真沒想到昨天竟然傳來消息，說他患了前列腺癌，並且已經擴散到骨髓，這個病情，對於只有54歲的他，真的不多見，而且根據他在自己網站上的自述，感覺這個癌症已經進入一個非常嚴峻的階段，作為他網站的長期支持者，希望他能安然渡過這難關，並祝他盡快康復。

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[潘啓才 通天財技]