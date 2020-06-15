經濟
潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：Webb網站易用 勝港交所千倍

【明報專訊】今年3月中，由於香港疫情的發展相當嚴峻，我也被迫天天躲在家裏，沒有什麼事情可以幹。再者，我在進行中的生意，也由於全世界的人流及物流，進入了接近完全停頓的階段，被迫完全停頓。

在百無聊賴的情况下，我忽發奇想，希望把過去8年，我所接觸過的股票財技知識，由開始接觸的第一天起計，加上通過閱讀、上課、接觸股壇中人，瞓身炒股，以及進入上市公司成為執行董事及董事局主席的經驗，再通過一些過去及現在的經典案例，拍成百多條，每條十多分鐘的短片，放在YouTube Channel作公開分享。

由於是低成本製作，所以資料蒐集、題目構思及拍攝，全是靠自己一個人，一手一腳去完成，在整個製作過程，我發覺差不多每條片都要用到的網站資料，就是由股壇長毛David Webb所經營的網站取得。他的網站設計簡單，易用，沒有花巧的圖片，而且由於所用的字體大小又適中，無論是用坐台、手提電腦或手機，都可以在同一屏幕，一次過看到最多資料。

一人經營 資料完備

最令我欣賞的地方在於，他網站內的資料主要來源是港交所。港交所網站仍然給人感覺user unfriendly ，而且查詢方式，接近完全沒有考慮用家的經驗，就以查詢一家上市公司的已發行股數為例，在webb-site.com只要輸入號碼，然後按兩粒掣，便可知悉一家公司，由上市一刻，直至現在的已發行股數的變化，但要在港交所查詢這資料，是一個非常繁複的過程。再者，如果要查找一家公司的中央參與者數目的變化，港交所只能提供一年時間的數據，而且只提供每天的snapshot，但他的網站卻能提供過去十多年的資料，然而最令我讚嘆的，就是你可以選擇兩個不同日期，然後按一粒掣，便可得知期間的股份，如何由某些股份參與者的倉位，轉去另一些參與者的倉位。我們要知道，港交所是一家3000億市值的上市公司，而David Webb的網站，可能主要就是由他一個人經營。然而，David Webb網站的設計，卻是非常user friendly，比港交所的網站不知好用多少倍。

他除了用心經營這網站，他也是出了心力去為小股東爭取權益，雖然在不少財技股莊家角度，會視他為大仇人，就是這樣一個人物，我真沒想到昨天竟然傳來消息，說他患了前列腺癌，並且已經擴散到骨髓，這個病情，對於只有54歲的他，真的不多見，而且根據他在自己網站上的自述，感覺這個癌症已經進入一個非常嚴峻的階段，作為他網站的長期支持者，希望他能安然渡過這難關，並祝他盡快康復。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

上 / 下一篇新聞

反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁
反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁
青雅苑未補價3房售500萬破頂
青雅苑未補價3房售500萬破頂
聶德權子匯璽III單位放租 叫價2萬
聶德權子匯璽III單位放租 叫價2萬
本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼
本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼
中環甲廈空置逾5% 7年新高
中環甲廈空置逾5% 7年新高
景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好
景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好
低配本港地產 住宅勝寫字樓商場
低配本港地產 住宅勝寫字樓商場
瑞銀貝斯高：內房加快資金回籠利房債
瑞銀貝斯高：內房加快資金回籠利房債
人幣若急貶將嚇走投資者 9月底前料7.25有支持
人幣若急貶將嚇走投資者 9月底前料7.25有支持
京東轉型提升毛利 挑戰龍頭阿里
京東轉型提升毛利 挑戰龍頭阿里
創辦人劉強東屢涉桃色新聞
創辦人劉強東屢涉桃色新聞
專家點評．溫傑：不期望大升 低位可加注
專家點評．溫傑：不期望大升 低位可加注
專家點評．郭思治：市况不樂觀 短線勿追貨
專家點評．郭思治：市况不樂觀 短線勿追貨
海航天匯高層複式戶遭接管 5年前4.3億購入 或因無力償還二按
海航天匯高層複式戶遭接管 5年前4.3億購入 或因無力償還二按
港航53億債下月到期 續期息率或上調至11厘
港航53億債下月到期 續期息率或上調至11厘
東航牽頭成立「三亞國際航空」
東航牽頭成立「三亞國際航空」
政府派錢在即 銀行紛推優惠吸客
政府派錢在即 銀行紛推優惠吸客
陳茂波：冀派錢創消費時點
陳茂波：冀派錢創消費時點
公司清盤潮未來半年始見頂 安邁：大公司恐「捱唔住」
公司清盤潮未來半年始見頂 安邁：大公司恐「捱唔住」
會德豐明表決私有化 顧問：作價合理
會德豐明表決私有化 顧問：作價合理
3香港攻5G直播方案吸客
3香港攻5G直播方案吸客
FinMonster籲推定額貸款助中小企
FinMonster籲推定額貸款助中小企
康宏覆核除牌決定 強調營運財政穩健
康宏覆核除牌決定 強調營運財政穩健
中奧向綠城服務配股 本月第4隻配股物管股
中奧向綠城服務配股 本月第4隻配股物管股
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
張兆聰：流動性不斷增 黃金立不敗之地
張兆聰：流動性不斷增 黃金立不敗之地
李曉琳：行使保費假期 暫時減輕財務負擔
李曉琳：行使保費假期 暫時減輕財務負擔
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：乘京東效應 騰訊Call 26304
金子：乘京東效應 騰訊Call 26304
張兆聰：強勢股愈弱愈可買
張兆聰：強勢股愈弱愈可買
蔡金強：把握住中國版Nasdaq
蔡金強：把握住中國版Nasdaq
陳大為：Copy Trading及ETF冒起 老散未必再是魚腩
陳大為：Copy Trading及ETF冒起 老散未必再是魚腩
謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層
謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層
沈永年：愛慢活遠離繁囂 江門肇慶合退休
沈永年：愛慢活遠離繁囂 江門肇慶合退休
陸振球：美寵物市場膨脹 低吸Chewy
陸振球：美寵物市場膨脹 低吸Chewy
陸振球：美股急跌 為大腦降溫
陸振球：美股急跌 為大腦降溫
林少陽：資產價格扭曲的年代
林少陽：資產價格扭曲的年代
技術取勝：騰訊現上升通道
技術取勝：騰訊現上升通道
李聲揚：國泰交易的幾點觀察
李聲揚：國泰交易的幾點觀察
潘迪藍：市場漸發現高估美元
潘迪藍：市場漸發現高估美元
蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取
蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取
李順威：4至5月相反買入 6月調整波動
李順威：4至5月相反買入 6月調整波動
劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市
劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市
何啟聰：購物節來臨 阿里購22994
何啟聰：購物節來臨 阿里購22994
瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436
瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436
摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證
摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證
周顯：「疫境」攞證券牌更容易？
周顯：「疫境」攞證券牌更容易？
何國良：續在內地消費股尋寶
何國良：續在內地消費股尋寶
張佩儀：聘長工或兼職 僱主緊記供強積金
張佩儀：聘長工或兼職 僱主緊記供強積金
王弼：疫情第二波難阻經濟解封
王弼：疫情第二波難阻經濟解封
曾淵滄：華置有機會私有化
曾淵滄：華置有機會私有化
湯文亮：移民與換女朋友一
湯文亮：移民與換女朋友一
陳永傑：銀行重視物業資產
陳永傑：銀行重視物業資產
廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者
廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者
布少明：走資移民潮「無迹可尋」
布少明：走資移民潮「無迹可尋」
李志成：零息時代延續 利好樓市
李志成：零息時代延續 利好樓市
盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身
盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身
葵芳匯主打中小戶 運動場景開揚
葵芳匯主打中小戶 運動場景開揚
觀望新盤價 蔚藍交投急降溫
觀望新盤價 蔚藍交投急降溫
提早退休 善用強積金增值資產
提早退休 善用強積金增值資產