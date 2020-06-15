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蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：把握住中國版Nasdaq

【明報專訊】上星期六，是香港海洋公園重開的第一天，前一陣子要不是香港政府注入50多億元，這家伴着港人成長的樂園可能已經倒閉，以前的海洋公園多風光，尤其是海豚表演，更是很多人兒時最期待的節目。除了海洋公園，國泰航空（0293）命運也類似，不是政府注資300億元，估計也行將就木，這種黯然神傷的例子太多了，東亞銀行（0023）、思捷（0330）、堡獅龍（0592）……。過去5年，香港真是霉過梅菜，the city is dying，加上去年開埠以來最恐怖的黑暴和今年的新冠疫情，香港人的沮喪應該爆燈。

香港會徹底完蛋嗎？香港經濟結構上乏善可陳，地產金融絕對壟斷。中美大衝突，香港更從以前中西方連接的橋樑變成中西方對決的前沿陣地，太不幸了。很多人擔心中美的衝突會成為摧毁香港的最後一擊。可小金人卻不以為然，事實上反而是中西方陷入現在的衝突，香港的價值更為突顯，地位和定位反而有所提高。前幾年，中國發展蒸蒸日上，中西方交往日益緊密，尤其是上海、杭州、深圳這些城市。說實話，當時香港地位有點尷尬，事實上已無啥功能可言，就算金融，如果人民幣5年10年後自由兌換，香港也是淪為一個二線或者區域金融中心了。可命運這東西就是這樣，在中國順風順水之際，美國上下一心視中國為假想敵，全面圍堵，全面敵對，中美進入類似「新冷戰」模式。這種情况下，事過境遷，人民幣自由兌換，開放資本帳戶等，你還敢想像嗎？負責任的說，10年內無任何希望。除非中美大和解，你覺得可能嗎？那這種情况下，香港的機會事實上又來了。

中西方關係轉差 更突顯港地位

有人說，不是dying嗎？尤其現在「港區國安法」和美國制裁下，香港已經山窮水盡疑無路，如何能「柳暗花明又一村」？錢不是正在調離香港？人不是正在離開香港嗎？當然離開是有的，可大家看看香港銀行存款總額，不還是接近13萬億港元，人嘛？素來有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場。短期經濟也好，社會也好，香港肯定還在尋底過程，可小金人覺得沒必要那麼悲觀。

不少人很擔心香港的世界金融中心地位，尤其是美國的潛在惡搞香港。當然，國安法下，西方地上撿到槍，肯定是會對香港有所行動的，可真的就是「有所」而已，當然他們可以玉石俱焚，可你以為他們有病嗎？不可否認，事件後，香港的世界地位會降低，可大家必須明白一件事「香港的金融服務主體是誰？」這個問題，大家如果很現實的去分析，你就會發現香港的所謂世界金融中心地位就是因為他服務中國，是中國和西方金融互動的窗口。香港事實上並沒有那麼「世界」，大家環顧香港周邊，真正需要香港去進行金融服務的國家有誰？東北亞的日本/韓國有東京，東南亞有新加坡，澳洲/新西蘭有悉尼，南亞有孟買，飛機航程8小時內就中國真正需要香港，就連台灣（用東京），朝鮮（用澳門），蒙古（有啥金融？）都素來不依賴香港。那也就是很簡單，如果中國在世界的經濟地位依然，如果香港仍然是中國金融跟世界互動的窗口，那無論外資喜不喜歡，香港地位仍在。難道外國公司會因為國安法而從香港搬到上海深圳嗎？當然有些會搬到新加坡，可事實上能搬的都差不多了。中美大對決下，香港對中國的地位會更明顯，這也是中央為啥要出頭國安法的原因之一。而國安法出頭後，香港才有望穩定下來，姑不論你喜不喜歡它。

如上文所說，中美對決下，香港的地位反而會更突顯。大家看看，中概股的回歸不就是最明顯的例子。去年阿里巴巴（9988）已經打響頭炮，今年更是長長的回歸隊伍。美國可能對中概股下手，搞得他們不能不防，香港肯定是最方便，最適合的二次上市地點。上周，網易（9999）也正式登陸香港，本周是京東（9618），後面還有拼多多、新東方、好未來、騰訊音樂……這些都是千億級別市值的新經濟公司，而且成交量巨大。對於港股的深度有極深遠的意義。以阿里巴巴為例，其上市當日在港融資額僅佔港股總市值的0.3%，但其交易量在最近90天內卻佔港股市場總交易量的3%至4%之多。受惠於恒生指數的優化、港交所上市新規以及愈來愈多新經濟公司在港上市，新經濟公司在香港市場的市值佔比在過去兩年內已經由25%上升至30%；預計這一比例有望在未來5年間進一步上升到40%，並進一步推高港股的增長潛力與估值水平、提升港股的交易量與多樣性。

中概股回歸香港，對香港的意義極為深遠，這也是為啥小金人說「柳暗花明又一村」的原因。這不光是對港股，甚至對香港未來的經濟結構和重新煥發生命力有重大意義。中概股回歸將為港股帶來大量優質標的，從而為港股通提供更為全面、更為新穎、更為科學的分佈，進而吸引更多的投資者入場。

事實上，香港的金融市場在這幾年，陷入一種困境，就是香港上市的公司整體缺乏活力，舊經濟比重太高。恒指和國指都不能代表香港股市，香港股市淪為單打獨鬥格局。恒指作為最古老的指數，金融股和地產股加起來幾乎佔據了半壁江山，這兩者不論在哪個市場都是處於典型的低估值狀態，從發展趨勢來看，相較於如今火熱的科技股，這兩者更等同於陳年老窖，儘管體量大，但市場興趣很低。

從當下來看，目前港股市場的市值前五名分別是騰訊（0700）、建行（0939）、中移動（0941）、匯控（0005）、友邦（1299），顯然，除了騰訊是科技股、其餘四家均屬於金融股和公用股，大家興趣缺乏。想要靠它們來實現恒指的春天，顯然不是一件可能的事情。近兩年，港股幸在有騰訊、美團（3690）、小米（1810）、海底撈（6862），藥明（2269）等新經濟公司加入，要不你說還有誰投資港股。現今更多優質中概股回歸正使這一趨勢愈發成為現實。隨着更多中國企業回港上市，中國投資者的熱情也愈發高漲，這也就意味着能夠有更大的資金量從內地轉向香港，進而為中國內地企業實現合理市盈率打基礎。

西方反華 華人精英或湧港

針對中概股回歸和大量醫藥B股來港上市，香港事實上有希望發展成中國的「新經濟上市市場」，也就是中國版的Nasdaq。 這個優勢甚至上海和深圳都沒有。大家想想，這個中國版Nasdaq成分股將包括阿里、騰訊、美團、京東、小米、拼多多等大量頂級醫藥股和消費品股。想想都興奮，以後你還投什麼恒指，投什麼國指，甚至A股，大家肯定就是以這個中國Nasdaq為主了。香港股市到時每天成交將不再是八百一千億，分分鐘三五千億。因為除了正股交易，還有大量衍生產品交易。在這點上，創立一個中國Nasdaq，港府必須有堅決的信心和廣闊的眼界，再失去這次的機會，香港將抱憾終生。小金人覺得這個中國版Nasdaq的設立對香港太重要了，還可以一併慢慢扭轉香港地產金融主導的經濟結構。港府可以「築巢引鳳」，有了這個中國版Nasdaq，港府應該二次科技興港（1997的數碼港最後下場如何大家心裏有數）。有了這個市場，香港政府可以大規模推出政策，鼓勵科技初創企業和私募基金，甚至推出極為優惠優厚條件吸引歐美的中國人回流，在西方大力排華反華的惡劣環境下，肯定有不少華人精英主動或者被動想回歸，這個時候，香港還是有些價值的，畢竟相對還是比深圳或者上海更為開放些的。而且法律環境也更符合這些海歸們的期待。居住環境是一大問題，這時候港府應該有所作為，當然，期待港府有所作為就是一個big assumption。就算引進人才，二次科技興港太一廂情願，前面提倡的中國版Nasdaq和鼓勵私募/始創公司總相對可行吧！上天往往在人最絕望時，開啟一扇窗，問題是你得把握住，這次希望香港政府和港人別又沉睡過去了。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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