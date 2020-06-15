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經濟
2020年6月15日星期一
環球數據前瞻
反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁
青雅苑未補價3房售500萬破頂
聶德權子匯璽III單位放租 叫價2萬
本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼
中環甲廈空置逾5% 7年新高
景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好
低配本港地產 住宅勝寫字樓商場
瑞銀貝斯高：內房加快資金回籠利房債
人幣若急貶將嚇走投資者 9月底前料7.25有支持
京東轉型提升毛利 挑戰龍頭阿里
創辦人劉強東屢涉桃色新聞
專家點評．溫傑：不期望大升 低位可加注
專家點評．郭思治：市况不樂觀 短線勿追貨
海航天匯高層複式戶遭接管 5年前4.3億購入 或因無力償還二按
港航53億債下月到期 續期息率或上調至11厘
東航牽頭成立「三亞國際航空」
政府派錢在即 銀行紛推優惠吸客
陳茂波：冀派錢創消費時點
公司清盤潮未來半年始見頂 安邁：大公司恐「捱唔住」
會德豐明表決私有化 顧問：作價合理
3香港攻5G直播方案吸客
FinMonster籲推定額貸款助中小企
康宏覆核除牌決定 強調營運財政穩健
中奧向綠城服務配股 本月第4隻配股物管股
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
張兆聰：流動性不斷增 黃金立不敗之地
李曉琳：行使保費假期 暫時減輕財務負擔
環球數據前瞻
金子：乘京東效應 騰訊Call 26304
張兆聰：強勢股愈弱愈可買
蔡金強：把握住中國版Nasdaq
潘啓才：Webb網站易用 勝港交所千倍
陳大為：Copy Trading及ETF冒起 老散未必再是魚腩
謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層
沈永年：愛慢活遠離繁囂 江門肇慶合退休
陸振球：美寵物市場膨脹 低吸Chewy
陸振球：美股急跌 為大腦降溫
林少陽：資產價格扭曲的年代
技術取勝：騰訊現上升通道
李聲揚：國泰交易的幾點觀察
潘迪藍：市場漸發現高估美元
蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取
李順威：4至5月相反買入 6月調整波動
劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市
何啟聰：購物節來臨 阿里購22994
瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436
摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證
周顯：「疫境」攞證券牌更容易？
何國良：續在內地消費股尋寶
張佩儀：聘長工或兼職 僱主緊記供強積金
王弼：疫情第二波難阻經濟解封
曾淵滄：華置有機會私有化
湯文亮：移民與換女朋友一
陳永傑：銀行重視物業資產
廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者
布少明：走資移民潮「無迹可尋」
李志成：零息時代延續 利好樓市
盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身
葵芳匯主打中小戶 運動場景開揚
觀望新盤價 蔚藍交投急降溫
提早退休 善用強積金增值資產
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁
青雅苑未補價3房售500萬破頂
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本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼
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低配本港地產 住宅勝寫字樓商場
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人幣若急貶將嚇走投資者 9月底前料7.25有支持
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技術取勝：騰訊現上升通道
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潘迪藍：市場漸發現高估美元
蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取
李順威：4至5月相反買入 6月調整波動
劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市
何啟聰：購物節來臨 阿里購22994
瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436
摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證
周顯：「疫境」攞證券牌更容易？
何國良：續在內地消費股尋寶
張佩儀：聘長工或兼職 僱主緊記供強積金
王弼：疫情第二波難阻經濟解封
曾淵滄：華置有機會私有化
湯文亮：移民與換女朋友一
陳永傑：銀行重視物業資產
廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者
布少明：走資移民潮「無迹可尋」
李志成：零息時代延續 利好樓市
盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身
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