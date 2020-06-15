經濟
李曉琳 理財信箱

李曉琳：行使保費假期 暫時減輕財務負擔

【明報專訊】讀者江小姐計劃兩三年後與男友置業，但目前工作及小生意均受疫情影響。除了被老闆要求放無薪假，收入減半，網站生意資金開始有點周轉不靈，考慮應否棄供醫療、危疾、年金保單，減少支出。筆者認為上車置業是不少港人的夢想，雖然樓價高企，但透過穩健的理財方案，相信仍然有望圓夢。江小姐現年28歲，任職設計師，另經營時裝網店，月入約3萬至6萬元，個人支出1.5萬元，生意開支約2萬至4萬元，另欠銀行貸款10萬元。現有年金保單月儲3000元，供款20年。

江小姐收入不穩，隨時保不住工作，連帶公司醫療保險等福利也會隨之失去，保險提供的保障尤其重要，故不宜在此刻棄供最基本的醫療及危疾保險，而且兩份保單均無現金價值（註：醫療保險無現金價值，後者因開始年期較短，未有太多價值），斷供亦無助改善現金流。假如因現金周轉緊張，亦可選擇轉以月繳形式，暫時減輕負擔，但必須注意大部分的醫療保險及危疾保險，年繳保費都會比月繳便宜，長遠來講並不划算。另外，亦可善用保險公司的保費寬限期，一般為30日， 有部份保險公司早前於疫情期間，特意為投保人延長人壽、危疾及醫療保單的保費寬限期，由至90日至180日不等，建議江小姐先向該保單的保險公司查詢最新情况，並善用延後供款日期，以解燃眉之急。

另外，江小姐於2016年開始投保年金，每月供款3000元，至今總供款為14萬元，如果目前斷單，只能取回6萬元，即是她會蝕了8萬元。所以筆者建議江小姐利用延期年金的彈性，如有需要可提取部份現金價值，按其情况，她最多可提取5.3萬元現金價值，但會影響紅利。

不應太依賴借貸 宜建立儲備金

如有需要，建議透過行使該保單的「保費假期」暫停供款，減輕財務負擔，同時不至於令保單失效，總好過直接棄供或斷單。從江小姐例子，看得她追逐夢想，除了將正職大部分收入投入網時裝網店生意，更不惜借錢應付現金流。筆者絕對明白做人對未來要有憧憬。不過，要更好地實現夢想，必須有完善的理財方案。實際上，江小姐的理財規劃並不全面。其短期目標是有穩定現金流；中期目標是生意經營、置業、結婚；長期是子女教育、醫療、退休，再逐一根據目標定下不同理財方案，才不致因為突然冒出的「目標」而令自己措手不及。

在生意經營上，筆者亦有兩點建議。一是不應太依賴借貸，倘因網店業務而耗盡積蓄，業務持續性亦未必長久，或稍為減慢投資、擴張步伐，避免長期入不敷支的情况，亦要控制負債比例，用適合自己的節奏建立生意王國；二是必須建立儲備金，宜將訂下盈利留存比率，以留有足夠現金周轉。據資料所示，江小姐現時向銀行借款10萬元，還款期12個月，實際年利率4.94%，每月還款額為8553元，如有需要，可考慮進一步攤長還款期，降低每月還款金額，從而增加現金流。

免責聲明：本文內容僅供參考之用，不構成任何投資／投保建議及邀約，請不要依賴本文作投資／投保決定。筆者已盡量確保所提供資料（包括數據）之準確性及可靠性，惟並不表示該等資料可作為投資／投保者的指引，倘有關資料之任何不確、不足或遺漏等，所引致投資／投保者有任何損失或損害，筆者及康宏一概毋須承擔相關責任。文中所述之計劃視乎個別產品供應商而定，有關產品計劃之詳情及細則，以產品之主要說明文件為準。

康宏理財助理聯席董事

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