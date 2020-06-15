張兆聰：流動性不斷增 黃金立不敗之地

納指新高，全球多個股指也逼近歷史高位，市場對於復蘇有很強的憧憬。聯儲局2022年前不會加息，承諾繼續購買資產，但對經濟前景看法審慎，預測今年底失業率仍達到9.3%。經濟好壞本身不左右大市，事關現在是流動性驅動，但市場對前景過度樂觀，則會構成獲利回吐的藉口。上周四美股急挫，周五反彈但很反覆，也反映市場對現水平值博率有分歧。

美股反覆 市場對現水平值博率有分歧

自1952年以來，標普500指數單日跌幅超過5%的情况出現了28次，其中僅在過去的3個月中就有5次。從歷史數據來看，在美股暴跌後，翌日平均反彈2.14%，中位數更達3.86%，結果上周五僅升1.31%。

從中長線看，標指單日跌逾5%後，一周後，一個月後，3個月後，半年後和一年後，通常會出現可觀反彈，分別達1.97%、2.26%、3.56%、5.82%及18.92%，但當翌日反彈力度低於2%，一個月後表現則乏善可陳，多數無力再升，僅2008年11月及2020年3月例外，而這兩次均已由高位暴跌，與當前處於反彈至高位情况有很大分別。

金價1650至1700美元料見底

因此，筆者偏向相信市况仍要整固，以資產類別看黃金是最立於不敗之地。未來兩年都不會加息，而鮑威爾也對「孳息曲線控制」不置可否，但立場明顯不喜歡孳息曲線太過陡峭。市場會形成一個預期，就是長債息會隨時被干預。聯儲局不用自己出手，只要市場認為它會出手，每次10年期債息升至0.8%至1%，大家就會停止拋售，直至通脹勢頭開始失控。

金價與美債收益率呈反比，債息被封頂，金價在1650美元至1700美元附近也就是底了。大家可以質疑金價再上的動力，但在全球流動性不斷增加下，筆者相信整固後再上的機會相當大。

本周會沽出5000股安踏（2020），買入20股3x Long Gold ETN（UGLD），增加黃金的部署。

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