經濟

律師研發Chatbot 自製文件預約證婚

【明報專訊】聊天機械人程式（Chatbot）近幾年興起，很多公司都應用於網上查詢、客戶服務等非核心流程；有公司則研發應用到各種核心流程，包括協助律師樓自動化地產生遺囑、買賣合約、離婚協議書、開設新公司章程等，甚至成為運動教練虛擬授課平台，協助他們在疫情中創造收入。

明報記者 薛偉傑

IT公司Plantoo創辦人黎耀表示，自己原本是律師，1993年開始在一家律師樓執業；在大學讀法律時，課餘已鑽研如何將商業運作電腦化。1995年，他執業兩年後成立Plantoo，其業務就是協助律師樓推行電腦化；當初聘請他的律師樓，成為Plantoo第一個客戶。

Plantoo初期主要協助律師樓以電腦來處理樓宇買賣合約、租約及打官司單據等標準文件，當時市場上只有外國開發的軟件，但香港和外國的稅務、地址格式等不同，所以，Plantoo針對本地化服務就有市場需求。

軟件產生文件 毋須再檢查修改

後來，Plantoo更用了多年研究，如何讓律師樓根據委託人需要，用電腦自動產生遺囑、商業買賣合約、離婚協議書、開設新公司章程等。黎耀強調，公司軟件產生出來的遺囑和合約等文件即時可以用，律師毋須再花時間檢查和修改。到2016年初，公司搬入科學園，同年，聊天機械人程式（Chatbot）開始興起。黎耀覺得，部分應用若改用Chatbot形式，可能會有好處，例如輸入資料製作遺囑過程中，若由Chatbot來引導，會更加方便。

由2017年起，公司將上述多個應用逐漸修改為以Chatbot形式使用，但暫時仍然是由律師樓員工操作Chatbot來產生文件，未發展至讓委託人自行與Chatbot對答。但公司正在和會計師合作，將來計劃讓創業者透過操作Chatbot來自行開設新公司，甚至製作簡單的公司周年報表。

另外，公司近年亦成立「壹誓證婚」，為新人提供預約證婚服務，登記合作的律師約40名。以往證婚服務主要靠參加婚紗展來宣傳，以及靠舊客介紹，但新冠肺炎疫情爆發，香港幾乎有5個月沒舉行任何結婚展覽。因此，壹誓證婚近月靠舊客分享網址或facebook專頁給朋友，以及靠Chatbot提供自助查詢及預約服務來吸客。以往自助查詢及預約服務約七成顧客使用，這幾個月幾近100%。

為新人提供自助查詢預約證婚

近幾個月，很多運動教練都無法面對面的向學生授課，所以公司設計了稱為Virtual Training Camp的Chatbot，讓教練透過它來向學生授課。這個Chatbot可以透過facebook Messenger，按用戶（學生）自己選定時間來推送給他，告訴他夠鐘做運動，順序觀看多條短片及自行練習。用戶有時需要提交一些運動之後的數據給教練分析，讓教練評估表現和進度。

此外，公司亦計劃將來在Chatbot內讓教練介紹優質的運動用品或健康補充品，如跑鞋、瑜伽服、瑜伽墊、按摩儀器等，甚至加入推送優惠功能。貨品將會由品牌直接安排送貨給學生，教練可以收取佣金。

變身運動教練授課平台

Virtual Training Camp正由10個內不同運動的教練試用，稍後才會正式推出，不論私人教練還是運動機構或團體，都是其合作對象，但收費的模式未定。黎耀表示，現時仍在研究，有什麼運動、訓練可以在家中進行，例如瑜伽、健身、踩健身單車等。

長遠來說，黎耀希望這個Chatbot能夠協助到球類運動，並考慮引入物理治療師和營養師合作，令兩者成為這條運動供應鏈的一部分。

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