經濟

FinMonster籲推定額貸款助中小企

【明報專訊】政府在早前推出百分百擔保特惠貸款，向受疫情影響的中小企貸款相等於6個月的租金和薪金開支。融資配對平台FinMonster近月免費協助約2000家中小企檢視申請資格和協助申請，執行董事陳健明表示，約有逾一半個案反映可成功申請，未能成功的主要原因是中小型沒有完善紀錄財務數據，因此未能在短時間內整理財務狀况。

紀錄不全欠指定銀行帳戶阻申請

他認為，政府可針對這些企業推出較簡易貸款的方案，例如推出小額的定額貸款。

陳健明接受本報訪問時表示，一些個體戶沒有公司銀行戶口、兼職員工出糧紀錄不齊全、租約沒有打釐印等，難以提供財務數據甚至計算可貸款的金額。FinMonster行政總裁兼執行董事鄭文耀指出，曾協助檢視的中小企當中，有逾一成沒有參與計劃的銀行帳戶，需要在其他銀行開設戶口申請貸款，往往需時一個月。

FinMonster透過系統，將中小企營運數據數碼化，計算公司經營行業、經營數據，再進行融資配對，直接聯繫有個別行業放款經驗和興趣的客戶經理。目前平台與38家金融機構的客戶經理建立聯繫。陳健明表示，一些客戶直接向銀行申請，或會被分配到過去沒有處理相關行業，或手上已有太多個案的客戶經理，「有過去未曾貸款的客戶在5月中反映，曾經問過兩家銀行借不到，拖延了一個月才獲回覆。」

紙本數據電子化助銀行審批

除了貸款配對平台，鄭文耀表示，該公司計劃在7月起逐步推出，將中小企紙本財務文件的影像，利用系統轉換為電子數據，日後有助銀行更易讀取企業數據，協助審批貸款。未來他們亦希望接入電費、所得稅等數據建立審批模型，銀行可利用另類數據更透明和快速地審批，現時有與一些虛擬銀行商討合作。

至於整體信貸環境，鄭文耀表示，銀行沒有出現如2008年時大幅收回企業貸款，認為或與銀行資本水平比當年穩健有關。

相關字詞﹕鄭文耀 陳健明 百分百擔保特惠貸款 融資配對

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