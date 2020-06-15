3香港攻5G直播方案吸客

專注4K直播 打造獨特生態圈

隨着5G的推出，3香港特意在4K現場直播方案下功夫，打造一個獨特的生態圈。有別於以往的廣播技術，集團會以5G客戶終端設備（CPE），將錄像即時透過大氣電波上載至3香港核心網，毋須經過互聯網，便可以透過相關活動專頁，直接向觀眾呈現現場實况，避免網絡塞車，或者聲畫不同步的情况。

一旦建立起5G現場直播的生態圈，相關的商業模式亦同時洐生。古星輝表示，直播方案可以容許3香港以「企業對企業（B2B）」、「企業對客戶（B2C）」，以及「客戶對客戶（C2C）」3種形式吸引企業使用5G。B2B的形式下，3香港可為企業提供的不單止是5G網絡連接，更包括相關設備，如4K攝影機、編碼器等；C2C形式下，集團除了網絡、硬件供應之外，更可以為其提供宣傳方案。古星輝表示，以網紅為例，其盈利方式主要是透過做直播收費，不過首先需要有觀眾，而3香港本身有一定的客戶群，集團就可以利用其平台去為網紅作宣傳。

問及本地企業客目前對5G相關方案的反應，古星輝認為，本地企業普遍感興趣，不過由於現時仍屬5G推出初期，客戶對相關應用場景認識不足，而3香港亦要首先完成全港覆蓋及網絡擴容等，才可支援更多的應用場景。他續稱，3香港在剛過去的周末舉辦全港首個5G網上4K直播音樂會，亦是希望公開展示5G能夠帶來的可能。