會德豐明表決私有化 顧問：作價合理

較上周五收市價有3%溢價

若會德豐落實私有化，其股份將於6月18日作最後買賣，並於7月27日除牌（見表）。以上周五九倉及九置的收市價分別為15.62元及34.45元，連同12元現金代價計算，會德豐股東可從私有化獲得62.07元價值，比會德豐同日收市價60.25元溢價3%。本報再作股份交投分析顯示，過去一年會德豐在此水平之上的成交，佔整體股本約2%，距離推翻私有化所需反對票數逾10%有很大距離，料增加私有化成事的機會。

Glass Lewis指出，會德豐未有提供資料去顯示董事會如何評估其他方案，以及怎樣達致所謂現有方案對股東最為吸引的決定，因此難以評論該集團董事會對其他方案探討時有多深入。但其相信現有方案相對簡單直接，令股東得到較肯定的價值，並且轉為直接持有九倉及九置，相對比持有會德豐可享有較大升值潛力。基於獨立財務顧問英高推薦建議，加上2月27日當日宣布私有化時會德豐股價抽高39.7%，清晰反映市場認為私有化能夠釋放價值，因此推薦股東贊成私有化建議。

持九倉九置享較大升值潛力

Calvert及ISS均認為，會德豐透過分派九倉及九置有助釋放價值，讓股東有機會取得更佳的投資估值。現金代價每股12元反映出來的市帳率，相對同類在港上市的公司的市帳率為高，因此作價合理，兩者均建議股東投贊成票。