經濟

公司清盤潮未來半年始見頂 安邁：大公司恐「捱唔住」

【明報專訊】新冠肺炎疫情襲港已近半年，部分企業瀕臨絕境。安邁企業諮詢董事總經理黃詠詩接受本報訪問，指3月起接獲的諮詢數目及手上工作均大增，部分諮詢亦顯示財困公司開始受到債主施壓。她估計清盤個案現時仍未見頂，擔心大型公司個案將陸續出現。黃詠詩自金融海嘯期間已從事清盤及重組業績，近年曾參與佳兆業集團重組，被問及是次疫情對企業的衝擊與金融海嘯的異同，她指今次破產潮最大問題是牽涉各行各業，連鎖效應極大。

法院停工致今年破產令跌

破產管理署數據顯示，今年3月法院發出約100張破產令，至4月份為552張（見表），遠低於金融海嘯年間的每月上千張，甚至不如過去兩年每月動輒600至700張。但並非是情况樂觀，而是法院亦受疫情拖累，難以正常運作而記錄波動。

黃詠詩指出，統計數字無法反映現時情况，但近期就連部分上市公司都因未能償還債務而遭到接管。她表示，現時銀行暫未「迫住」企業清盤還債，但若持續無生意可做，未來6個月內部分大型優質企業都有可能「捱唔住」。

倡引破產保護制 惟目前修例難

一旦企業進入清盤程序，獲法院任命後，臨時清盤人便取代公司高層掌管大局，亦會負責處置資產及員工。黃詠詩指出，本港制度較美國有很大分別，因美破產法第十一章有規例「破產保護」，期間公司仍可由自己主導，自行尋求融資而暫時免於訴訟。她相信有時高層最為了解公司業務，加上現行制度下，清盤普遍需時，公司要長期支付諮詢費，相信引入破產保護新制對企業有幫助。

不過，黃詠詩回憶，指早年香港也曾試圖修訂政策，引入破產保護，但因其中的員工權益優先次序難以釐清，法案遲遲未成行。她表示，若重提法案，估計勞方權益爭拗依然會出現，即使近期見到政府有意再對此提建議，但在當下政經氛圍下，恐怕制度也難以通過，對修例並不樂觀。

核數師辭任 公司財困警號

市場現時密切留意清盤浪潮，但黃詠詩表示，因已公布的財務數據滯後，外界實際難以事先預測一家公司是否已陷入財困。不過，她表示，核數師辭任可算是較簡單的「red flag」，雖然未必一定代表絕對財務危機，但背後原因值得留意。

明報記者 馬迪帆

相關字詞﹕破產管理署 清盤人 重組 破產保護 清盤

上 / 下一篇新聞

反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁
反修例一周年 近九成私樓估價跌 太古城複式戶按年挫12% 跌幅最勁
青雅苑未補價3房售500萬破頂
青雅苑未補價3房售500萬破頂
聶德權子匯璽III單位放租 叫價2萬
聶德權子匯璽III單位放租 叫價2萬
本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼
本月首兩周新盤成交525宗 長實新地將對撼
中環甲廈空置逾5% 7年新高
中環甲廈空置逾5% 7年新高
景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好
景順阮偉國：國安法待明朗 新經濟比重增恒指中線向好
低配本港地產 住宅勝寫字樓商場
低配本港地產 住宅勝寫字樓商場
瑞銀貝斯高：內房加快資金回籠利房債
瑞銀貝斯高：內房加快資金回籠利房債
人幣若急貶將嚇走投資者 9月底前料7.25有支持
人幣若急貶將嚇走投資者 9月底前料7.25有支持
京東轉型提升毛利 挑戰龍頭阿里
京東轉型提升毛利 挑戰龍頭阿里
創辦人劉強東屢涉桃色新聞
創辦人劉強東屢涉桃色新聞
專家點評．溫傑：不期望大升 低位可加注
專家點評．溫傑：不期望大升 低位可加注
專家點評．郭思治：市况不樂觀 短線勿追貨
專家點評．郭思治：市况不樂觀 短線勿追貨
海航天匯高層複式戶遭接管 5年前4.3億購入 或因無力償還二按
海航天匯高層複式戶遭接管 5年前4.3億購入 或因無力償還二按
港航53億債下月到期 續期息率或上調至11厘
港航53億債下月到期 續期息率或上調至11厘
東航牽頭成立「三亞國際航空」
東航牽頭成立「三亞國際航空」
政府派錢在即 銀行紛推優惠吸客
政府派錢在即 銀行紛推優惠吸客
陳茂波：冀派錢創消費時點
陳茂波：冀派錢創消費時點
會德豐明表決私有化 顧問：作價合理
會德豐明表決私有化 顧問：作價合理
3香港攻5G直播方案吸客
3香港攻5G直播方案吸客
FinMonster籲推定額貸款助中小企
FinMonster籲推定額貸款助中小企
康宏覆核除牌決定 強調營運財政穩健
康宏覆核除牌決定 強調營運財政穩健
中奧向綠城服務配股 本月第4隻配股物管股
中奧向綠城服務配股 本月第4隻配股物管股
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
律師研發Chatbot 自製文件預約證婚
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
Handy Hands助選民查功能組別登記資格
張兆聰：流動性不斷增 黃金立不敗之地
張兆聰：流動性不斷增 黃金立不敗之地
李曉琳：行使保費假期 暫時減輕財務負擔
李曉琳：行使保費假期 暫時減輕財務負擔
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：乘京東效應 騰訊Call 26304
金子：乘京東效應 騰訊Call 26304
張兆聰：強勢股愈弱愈可買
張兆聰：強勢股愈弱愈可買
蔡金強：把握住中國版Nasdaq
蔡金強：把握住中國版Nasdaq
潘啓才：Webb網站易用 勝港交所千倍
潘啓才：Webb網站易用 勝港交所千倍
陳大為：Copy Trading及ETF冒起 老散未必再是魚腩
陳大為：Copy Trading及ETF冒起 老散未必再是魚腩
謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層
謝偉銓：支援建造業生力軍 免人才斷層
沈永年：愛慢活遠離繁囂 江門肇慶合退休
沈永年：愛慢活遠離繁囂 江門肇慶合退休
陸振球：美寵物市場膨脹 低吸Chewy
陸振球：美寵物市場膨脹 低吸Chewy
陸振球：美股急跌 為大腦降溫
陸振球：美股急跌 為大腦降溫
林少陽：資產價格扭曲的年代
林少陽：資產價格扭曲的年代
技術取勝：騰訊現上升通道
技術取勝：騰訊現上升通道
李聲揚：國泰交易的幾點觀察
李聲揚：國泰交易的幾點觀察
潘迪藍：市場漸發現高估美元
潘迪藍：市場漸發現高估美元
蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取
蘇沛豐：蒙牛銷售復蘇 現價可取
李順威：4至5月相反買入 6月調整波動
李順威：4至5月相反買入 6月調整波動
劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市
劉思明：港股短線整固 強勢股撐大市
何啟聰：購物節來臨 阿里購22994
何啟聰：購物節來臨 阿里購22994
瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436
瑞銀亞洲：美股現島形頂 恒指Put 24436
摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證
摩根大通亞洲：京東股輪齊發 可留意價外證
周顯：「疫境」攞證券牌更容易？
周顯：「疫境」攞證券牌更容易？
何國良：續在內地消費股尋寶
何國良：續在內地消費股尋寶
張佩儀：聘長工或兼職 僱主緊記供強積金
張佩儀：聘長工或兼職 僱主緊記供強積金
王弼：疫情第二波難阻經濟解封
王弼：疫情第二波難阻經濟解封
曾淵滄：華置有機會私有化
曾淵滄：華置有機會私有化
湯文亮：移民與換女朋友一
湯文亮：移民與換女朋友一
陳永傑：銀行重視物業資產
陳永傑：銀行重視物業資產
廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者
廖偉強：小眾參與者 大眾旁觀者
布少明：走資移民潮「無迹可尋」
布少明：走資移民潮「無迹可尋」
李志成：零息時代延續 利好樓市
李志成：零息時代延續 利好樓市
盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身
盧楚仁：民調大落後 特朗普狠招博翻身
葵芳匯主打中小戶 運動場景開揚
葵芳匯主打中小戶 運動場景開揚
觀望新盤價 蔚藍交投急降溫
觀望新盤價 蔚藍交投急降溫
提早退休 善用強積金增值資產
提早退休 善用強積金增值資產