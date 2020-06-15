公司清盤潮未來半年始見頂 安邁：大公司恐「捱唔住」

法院停工致今年破產令跌

破產管理署數據顯示，今年3月法院發出約100張破產令，至4月份為552張（見表），遠低於金融海嘯年間的每月上千張，甚至不如過去兩年每月動輒600至700張。但並非是情况樂觀，而是法院亦受疫情拖累，難以正常運作而記錄波動。

黃詠詩指出，統計數字無法反映現時情况，但近期就連部分上市公司都因未能償還債務而遭到接管。她表示，現時銀行暫未「迫住」企業清盤還債，但若持續無生意可做，未來6個月內部分大型優質企業都有可能「捱唔住」。

倡引破產保護制 惟目前修例難

一旦企業進入清盤程序，獲法院任命後，臨時清盤人便取代公司高層掌管大局，亦會負責處置資產及員工。黃詠詩指出，本港制度較美國有很大分別，因美破產法第十一章有規例「破產保護」，期間公司仍可由自己主導，自行尋求融資而暫時免於訴訟。她相信有時高層最為了解公司業務，加上現行制度下，清盤普遍需時，公司要長期支付諮詢費，相信引入破產保護新制對企業有幫助。

不過，黃詠詩回憶，指早年香港也曾試圖修訂政策，引入破產保護，但因其中的員工權益優先次序難以釐清，法案遲遲未成行。她表示，若重提法案，估計勞方權益爭拗依然會出現，即使近期見到政府有意再對此提建議，但在當下政經氛圍下，恐怕制度也難以通過，對修例並不樂觀。

核數師辭任 公司財困警號

市場現時密切留意清盤浪潮，但黃詠詩表示，因已公布的財務數據滯後，外界實際難以事先預測一家公司是否已陷入財困。不過，她表示，核數師辭任可算是較簡單的「red flag」，雖然未必一定代表絕對財務危機，但背後原因值得留意。

明報記者 馬迪帆