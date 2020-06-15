陳茂波：冀派錢創消費時點

陳茂波表示，對很多零售、飲食及服務行業而言，要捱過去年漫長的經濟寒冬已非常困難，現時急須一個讓生意改善的窗口。近期香港疫情大致緩和及逐步受控，巿民開始回復外出，現金發放計劃料在下月初陸續發放到市民手上，兩項利好因素時間重疊，有望改善消費市道氣氛，甚至造就另類的「消費時點」。

他又稱，不論是銀行、商場甚至是商店，亦陸續推出不同類型的優惠推廣計劃，冀借助1萬元派發的時機，以不同方式吸引消費者注意。

預告失業人數或15年高

他指出，現金發放計劃將於下周日（6月21日）正式開始接受登記，在當日至30日期間成功登記的市民，會一律在7月8日起收到款項，因此市民不用急於首天登記，而7月1日或以後進行的電子登記，亦只需約一周就會收到款項。

陳茂波又預告，近期就業情况持續惡化，香港失業率無可避免會由4月的5.2%進一步攀升，很大機會超出2009年金融海嘯期間最差的情况，總失業人數或見15年來最高。