政府派錢在即 銀行紛推優惠吸客

匯豐恒生渣打推抽獎

大行方面，主要以推出抽獎活動為主。渣打表示，該行將於下周日至8月15日期間，每周送出3份1萬元現金獎，成功參與該行現金發放計劃將有機會獲獎。恒生指客戶在9月30日前登記將自動進入抽獎，該行將會抽出5份1萬元現金獎，以及9000份20元現金獎賞。匯豐亦宣布在8月底或之前登記的客戶將自動參加抽獎活動。

中小銀行方面，東亞、建行亞洲、工銀亞洲、信銀國際、招商永隆及南洋商業銀行均推出1萬元現金抽獎；花旗銀行推出10萬元抽獎，惟名額1個，另外花旗的新客戶以手機開戶且存入5萬元新資金維持半年，可獲500元及其他現金回贈。

中銀信銀高息定存招徠

中銀香港（2388）則主打高息定存優惠，客戶在8月底前成功以手機開戶參與計劃，續以10萬元開立3個月港元定存戶口，可獲達1000元利息優惠，最高年利率4.3厘。信銀國際表示，客戶可以最多1萬元開立3個月港元定存，並獲10厘年利率，即最多賺250元利息。富邦銀行客戶在8月底前登記並符合有關要求，可獲250元現金獎賞，同時可於指定期限內以10萬元開立1個月港元定存，年利率3.8厘，即可賺約317元利息。南商客戶若以最多5萬元敘做1個月定存，年利率最高5厘，即賺息約208元。

銀行界亦提醒申領1萬元現金要留意的事項，中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，不少客戶誤以為透過手機或網上銀行登記，需按出生年份組別分批進行，其實由6月21日登記首日起，不論年齡組別皆可隨時透過電子渠道進行申請。此外，該行亦提醒只持有聯名帳戶的客戶應預先開立個人名義的本地港元帳戶，用作登記及收款。