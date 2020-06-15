東航牽頭成立「三亞國際航空」

註冊資本30億至60億人幣

根據相關協議，三亞國際航空主要營運地為三亞鳳凰國際機場及興建中的三亞第二機場，各交易方除現金外，亦可以飛機及其他各類實物資產等作為出資部分。

東航指出，設立三亞國際航空是為了把握海南建設自由貿易區及中國特色自由貿易港、打造國際旅遊消費中心的機遇，充分發揮航空運輸的優勢，並進一步完善集團在華南地區的戰略佈局，又認為三亞國際航空可借助東航及其他各交易方多元化的資源優勢，打造海南區精品航空品牌。同時，又指海南旅遊資源豐富，隨着海南建設國際旅遊消費中心的深入推進，未來海南的旅遊市場有望迎來進一步發展。

攜程吉祥航空等為股東

國務院在本月初公布《海南自由貿易港建設總體方案》，明確表明將會在海南落實金融業開放政策、建立多功能自由貿易帳戶體系，支持建設國際能源、航運、股權等交易場所，相關舉措被視為是要取代香港「自由港」地位。

國家發改委副主任林念修早前曾表示，海南自貿港與香港定位不同，重點為突出貿易和投資自由便利，聚焦旅遊業、現代服務業和高新技術產業，強調不會對香港造成衝擊。