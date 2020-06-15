經濟

港航53億債下月到期 續期息率或上調至11厘

【明報專訊】全球航空業停擺多月，國泰（0293）上周獲港府破天荒提供融資，另一本地航空公司、海航旗下的香港航空則依然承受巨大財務壓力。港航目前市面上唯一一筆6.83億美元（約53.27億港元）永續債券，將於下月屆滿第一次贖回期，雖然港航可以選擇續期，但據消息指一旦續期，債券息率將上調至11厘，意味每年利息金額將大增逾五成至5.9億元。

屬永續債 每次贖回期重置息率

近年一直備受財務壓力的港航，原有兩批債券上市，其中金額較少、本金總額5.5億美元（約42.9億港）債券已於去年1月贖回。至於餘下一筆6.83億美元、在聯交所掛牌的永續債券，則於去年12月開始停牌，至今仍未復牌；港航當時受困於空運牌照局對公司財務質詢，曾發公告指「永續債並不會有到期日，除非公司提出要求，否則永續債不會被贖回」。

有熟悉債券市場人士指，雖然永續債券名為「永續」，本身雖不設到期日，但結構上會設有贖回期（Call Date），過去一般做法是會在首次贖回期（First Call Date）完全贖回，但近年已不時有公司選擇不贖回，惟這種做法意味每次贖回期需重置（Reset）息率，簡單而言即是需要加息。

翻查資料，港航於2017年發行永續債，其後3度增發，金額規模增至6.83億美元，債券年息率7.125厘，即每年利息約3.8億元。以每半年付息一次計，除需於下月付息1.9億元。

據債券發行文件，下月26日同為該批永續債首次贖回日，文件未有明確披露重置息率水平，僅指發行代理紐約梅隆銀行會負責計算重置息率，並通知債券持有人。

據接近債券持有人消息指，一旦港航選擇不贖回債券，年息率將上調至11厘；倘港航選擇贖回，則需要一次過支付逾53億元本金。惟不論如何選擇，均會進一步增加公司的財務壓力。

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