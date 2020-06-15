創辦人劉強東屢涉桃色新聞

近年最轟動的事件，當然要數2018年劉強東於美國涉嫌性侵大學生的醜聞。他一度被當地警方拘留，其「監犯照」更曾於網上熱傳，最終檢方不作起訴，受害人改向劉強東提出民事索償，有傳劉提出以1000萬元人民幣賠償平息事件。這並非劉首次捲入桃色糾紛，2015年時他曾於悉尼舉行派對，其間一名女子被灌醉後被另一男子性侵，但劉最終沒有被控任何罪名。

劉強東與年輕妻子「奶茶妹」 章澤天的婚姻，網絡名人配上新晉富豪，加上年齡相差近廿年，使他們長期惹人熱議。兩人在美國哥倫比亞大學就讀期間結識，2015年成婚後誕下一女。「奶茶妹」當年憑一張身穿校服，手握奶茶微笑的照片而紅遍網絡，婚後與丈夫以584.2億元人民幣身家，以27歲之齡成為今年內地最年輕富豪。

以初戀女友名字命名公司

就算京東成立本身，都與劉強東的感情生活有關。事關京東名稱由來，源自他大學時期的初戀女友龔小京的名字，兩人在京東創立初期在一起，以各自名字的最後一字命名公司，但雙方最終在京東上市前便已分道揚鑣。