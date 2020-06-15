京東轉型提升毛利 挑戰龍頭阿里

明報記者 王俊騏

京東及阿里的分別，從收入盈利便能略知一二。京東去年錄商品收入5107億元（人民幣，下同），實則高於阿里的4361億元，但連同自營、平台及廣告業務計入的經營利潤僅錄137億元，都遠少於阿里的1386億元，並且直至去年才首錄上市以來全年盈利。而近3年公司的毛利率都維持在14%附近水平，遠遠低於阿里的超過45%，背後原因與京東營運模式有關。

阿里提供平台供第三方售賣貨品，再向店家收取服務費、佣金及倉庫運送費等，而京東本身是賣電子用品起家，故隨後也是自行從供應商採購， 再轉售自營產品賺取貨品差價，直至去年底共向2.4萬家供應商採購。

京東或許發現這種模式利潤偏低，正嘗試轉為一站式供應鏈方向發展，涵蓋上游製造、採購、物流、分銷及對最終用戶的零售，向第三方開放物流基礎設施和技術平台，並提供物流服務技術解決方案。公司亦圍繞供應鏈，建立人工智能、大數據分析和雲計算技術體系，如2018年時成立智能供應鏈平台NeuHub提供相關服務。

由2010年起京東逐步增加第三方商戶數量，截至去年底共有27萬家，服務收入近年也見穩步上升，去年按年升44%至661億元。然而阿里成為一哥，靠的不只是服務費差異，還有多元業務的優勢，如雲計算業務近年崛起，勢成下一波增長動力，還未計數碼媒體及創新業務等仍有提升空間，生態圈雛形已成。相比之下，京東仍然較倚賴電商零售生意，佔收入仍達到近九成。

拓線下業務 涉足醫療健康

2014年京東在納斯達克上市後，進一步擴大與國際企業合作。除了與第三大股東美國零售商沃爾瑪簽訂戰略合作協議，包括為期8年的不競爭安排，並收購對方的一號店平台等。同時與內地零售和配送平台達達集團合作，透過旗下京東到家，提供多種超市雜貨及其他新鮮產品的最後一公里配送服務等。

京東近年自行開拓線下業務，如結合超市與餐飲品牌七鮮超市（7FRESH），客戶可於網上訂貨，標榜門市3公里範圍內半小時送達，亦可直接到門市購買。去年京東更涉足至近年大熱的醫療健康業務，去年5月成立京東健康，已完成了A輪融資9.31億美元。

縱使京東正朝多方向發展，但前路仍是滿佈荊棘。目前電商市場面對激烈競爭，前有阿里，後有拼多多加速趕上。拼多多可被視為「平版淘寶」，特點為容許消費者大批購入貨品，以團購形式降低人均買入價。隨新冠肺炎疫情衝擊下內地經濟放緩，失業率上升，對平價商品市場更有利。同樣在納斯達克上市的拼多多，直至上周五最新市值達856億美元，甚至超越了京東的837億美元。不過，論業績拼多多不是好很多，首季收入升44%至65.4億元，經調整淨虧損擴大至31.7億元，同樣遜市場預期，主要因為龐大的銷售及營銷開支。

騰訊旗下持股18% 合作達10年

縱使近年業績才見好轉，無阻京東在市場一直受追捧。京東當年招股價為19美元，上市6年間股價累升近2倍，今年以來也累升近七成，升幅比起網易更為強勁。公司主席劉強東持股15.1%，實非最大股東，但在「同股不同權」的架構下，他擁有78.5%的投票權。京東實則是「騰訊系」一分子，雙方於2010年便已達成戰略合作協議，騰訊旗下的黃河投資持股17.8% ，京東亦有收購騰訊部分電商業務和資產。

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